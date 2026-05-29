‘Atiende o dispara’, la comedia con aires de western que llega este verano al Teatro Lara

¿Qué ocurre cuando alguien vive con la sensación de estar interpretando un papel? ¿Qué pasa cuando, de pronto, la vida que una lleva comienza a parecerle insoportable? Deesas y otras preguntas nace Atiende o dispara, una comedia con aires de western escrita por Cristina Redondo y dirigida por Raquel Alonso, que podrá verse los sábados de junio, julio y agosto en el Teatro Lara.

Lejos de ser una comedia amable sobre escapar de la rutina, la pieza construye una sátira existencial atravesada por el cansancio contemporáneo y la presión cotidiana. Diana, su protagonista, tiene 36 años y una vida mediocre: trabaja, cumple, atiende, aguanta. “Todo está bien” se repite una y otra vez. Pero algo empieza a fracturarse.

Desde ahí, se abre una grieta interior que la empuja hacia otra versión de sí misma,como un desbordamiento mental y emocional, la de la Sheriff Dayana, capaz de impartir justicia en el Condado junto a su yegua Lucky. Pero, ¿es esto la felicidad?

Atiende o dispara convierte esa grieta interior en una explosión escénica que mezcla humor, delirio, fantasía y emoción. Interpretada por Aldara Molero, Laura Mayo y Laura García Marín, el montaje transita entre la lucidez y el delirio para explorar el extrañamiento de una mujer que, de pronto, se observa a sí misma viviendo una vida ajena. A su alrededor aparecen Anica y Lucía, dos figuras ambiguas, mordaces y compasivas, que la acompañan en ese proceso de derrumbe y de toma de conciencia.

La música, protagonista

Uno de los elementos más singulares de esta obra es que su música ha sido compuesta específicamente para la ocasión por The Belén Chou, creadora de una banda sonora original, inspirada en el western clásico y atravesada por una mirada contemporánea. Lejos de ser un acompañamiento, tiene un papel fundamental y señala su identidad emocional. Además, para matar la curiosidad, se encuentra disponible en Spotify.

Como explica su directora, Raquel Alonso, la obra nace del deseo de “llevar al personaje al extremo”, de obligarla “a hacer lo que se supone que hay que hacer, una y otra vez”. El resultado es una propuesta que busca reventar y compartir con el público “la satisfacción de la explosión”.

Verano en el Lara

Tras su paso anterior por La Mirador y el Teatro Quique San Francisco, Atiende o dispara regresa este verano para seguir haciendo estallar esa pregunta incómoda que laasalta: ¿Cuánto tiempo puede una persona seguir viviendo la vida que esperan los demás? Lo podremos descubrir los sábados de junio, julio y agosto a las 18:15 h en el Teatro Lara.

Diana tiene una vida corriente, sigue las normas, se aplica, atiende, y afronta los pequeños contratiempos con disciplina. “Todo está bien” se repite, pero la realidad es que nada lo está, y ya se ha iniciado una fractura imparable. Es una grieta en su relato, la contemplación de otro tipo de vida diferente a la que lleva, mucho más auténtica. Alentada por Anica y Lucía, dos peculiares seres de otro tiempo, Diana se adentrará por esa grieta, y dejará de ser la mujer sumisa de siempre para convertirse en la Sheriff Dayana. En esta otra posibilidad, Dayana tendrá un rancho, unas tierras, y una yegua llamada Lucky con la que impartirá justicia en el Condado. Al fin será admirada y respetada por todos ¿Cómo resistirse a esta nueva vida? ¿Es esto la felicidad? La libertad no solo se siente en sueños, a veces, también se entrena.

Equipo:

Elenco: Laura García Marín, Laura Mayo y Aldara Molero

Dramaturgia: Cristina Redondo

Dirección: Raquel Alonso

Ayudante de dirección: Carmen Calleja

Música y BSO: The Belén Chou

Vestuario: Marta Alonso

Asesora de cuerpo: Esther Acevedo

Diseño de iluminación: Elena Alejandre

Foto fija y cartel: Laura Ortega

Producción: Producción La Ventana – Héctor Vesga

Prensa: Amanda H C – Proyecto Duas