ATME. Día de las Fuerzas Armadas 2026: el aumento histórico del gasto no llega a los militares

En la antesala del Día de las Fuerzas Armadas, que este año se celebra en Vigo, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) denuncia que el espectacular incremento del presupuesto de Defensa -con España ya por encima del 2% del PIB- no se ha traducido en mejoras reales para los militares y, mucho menos, para la tropa y marinería. La asociación subraya que, mientras se exhiben inversiones y modernización en los actos oficiales, la situación profesional del personal militar continúa marcada por unas malas retribuciones, la precariedad, la temporalidad y la ausencia de reformas estructurales.

ATME recuerda que el Gobierno destinó 679 millones de euros del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa del ejercicio 2025 al supuesto aumento de retribuciones y de personal, aunque el Ministerio de Defensa evitó durante meses aclarar a qué se dirigían realmente esas partidas. Finalmente, y tras la presión ejercida por la asociación y grupos parlamentarios, el propio Ministerio reconoció que esos fondos incluían subidas salariales anteriores a su aprobación, lo que, según ATME, evidencia una falta de transparencia que alimenta el malestar entre los militares.

La asociación insiste en que una de las prioridades debe ser el reconocimiento de la profesión militar como profesión de riesgo, una reivindicación que, pese a los anuncios públicos de Defensa, continúa sin avances reales y sin participación efectiva de las asociaciones profesionales. ATME denuncia que el Ministerio ha ocultado el contenido del proyecto que asegura tener redactado.

Junto a esta cuestión, ATME considera imprescindible una actualización profunda del Reglamento de Retribuciones, vigente desde 2005, para corregir un sistema salarial que mantiene a miles de militares en niveles retributivos insuficientes y que no reconoce adecuadamente la responsabilidad, disponibilidad y riesgo inherentes al servicio. La asociación recuerda que, para garantizar salarios dignos, serían necesarios más de 1.100 millones de euros anuales adicionales, una cifra que contrasta con las decenas de miles de millones destinados a programas de armamento.

ATME subraya también la urgencia de aprobar una Ley única de la carrera militar que ponga fin a la temporalidad que expulsa cada año a miles de militares al cumplir 45 años y sin una vía real de reincorporación laboral. La asociación considera que esta situación, unida a la falta de homologación de la formación militar y a la inexistencia de una reserva de plazas efectiva en la mayoría de las administraciones, está provocando un deterioro acelerado de la capacidad de retención y captación en las Fuerzas Armadas.

A ello se suma la necesidad de actualizar la Ley Orgánica de Derechos y Deberes, cuyo proceso de revisión ha quedado en nada tras ocho años de trabajos en una comisión que no incorporó ninguna de las propuestas relevantes de las asociaciones. ATME denuncia que este estancamiento mantiene a los militares como uno de los colectivos con menos derechos reconocidos dentro del sector público.

La asociación advierte de que el descontento entre los militares es creciente, especialmente entre la tropa y marinería, que no percibe mejoras pese al aumento histórico del presupuesto. Esta situación está provocando un incremento de las bajas y dificultades para cubrir plazas en determinadas provincias, lo que, según ATME, debería preocupar seriamente al Ministerio de Defensa.

Con motivo del DIFAS 2026, ATME estará presente en Vigo para informar directamente a los militares sobre sus derechos, la situación actual de las reformas pendientes y las iniciativas que la asociación está impulsando en todo el país. La organización considera que, en un momento de inversión récord, es imprescindible que la sociedad conozca la realidad profesional de quienes sirven en las Fuerzas Armadas y que el Ministerio asuma de una vez la necesidad de reformas profundas.

ATME concluye que la modernización de las Fuerzas Armadas no puede limitarse a exhibir material y presupuesto, sino que debe centrarse en mejorar la vida de quienes sostienen la institución con su trabajo diario. Sin avances en profesión de riesgo, retribuciones, carrera militar, derechos y condiciones de vida, el aumento del gasto seguirá siendo, en palabras de la asociación, “un escaparate que no tapa el abandono de nuestros militares”.