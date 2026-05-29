El planeta se encamina hacia un periodo de calor extremo sin precedentes

La ONU advierte: hay un 91% de probabilidades de que al menos un año entre 2026 y 2030 supere el límite de 1,5°C del Acuerdo de París.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha publicado hoy su actualización más alarmante hasta la fecha: Predicciones Climáticas Anuales a Decenales 2026-2035. Sus conclusiones dibujan un escenario claro: la Tierra entra en una década de calor extremo, con récords de temperatura casi asegurados y riesgos climáticos en aumento.

Lo que dice la ciencia

El informe, elaborado con datos de 13 centros científicos internacionales y 250 simulaciones climáticas, proyecta que:

La temperatura media global entre 2026 y 2030 se situará entre 1,3°C y 1,9°C por encima de los niveles de 1850-1900

por encima de los niveles de 1850-1900 Hay un 86% de probabilidades de que se bata un récord anual de temperatura, superando el máximo histórico registrado en 2024 (1,55°C).

de que se bata un récord anual de temperatura, superando el máximo histórico registrado en 2024 (1,55°C). Aunque es «muy probable» superar temporalmente 1,5°C, sigue siendo «excepcionalmente improbable» (<1%) que la media de cinco años alcance los 2°C

«Estas proyecciones no significan que hayamos fracasado en el Acuerdo de París«, aclara el documento. «El umbral de 1,5°C se refiere a promedios de 20 años, no a años individuales. Pero cada fracción de grado cuenta: los impactos se intensifican con cada incremento.»

Impactos regionales: no todos sufrirán igual

El calentamiento no será uniforme. El Ártico seguirá calentándose a más de 3,5 veces la velocidad global, con inviernos hasta 2,8°C más cálidos que el promedio reciente. Esto acelerará la pérdida de hielo marino en el mar de Barents y el mar de Bering, con consecuencias para ecosistemas y comunidades indígenas.

En cuanto a las lluvias, el patrón será desigual:

Más húmedo : Sahel, norte de Europa, Alaska y Siberia durante mayo-septiembre

: Sahel, norte de Europa, Alaska y Siberia durante mayo-septiembre Más seco : La Amazonía enfrentará condiciones más áridas, aumentando el riesgo de incendios y estrés hídrico

: La Amazonía enfrentará condiciones más áridas, aumentando el riesgo de incendios y estrés hídrico Cambio estacional: El sureste de Europa podría recuperar inviernos más lluviosos tras años de sequía

Es más probable que se desarrollen las condiciones que favorecen la aparición del fenómeno de El Niño durante este periodo, con mayor intensidad hacia 2027-2028. Los modelos indican que hay un 64% de probabilidades de que las temperaturas en la zona clave del Pacífico se mantengan por encima del promedio. lo que podría desencadenar olas de calor, sequías e inundaciones en regiones tropicales.

¿Por qué importa esta predicción?

A diferencia de las proyecciones a 30 o 50 años, este informe parte del estado actual del clima (temperatura de los océanos, hielo marino, etc.) y usa modelos avanzados para anticipar los próximos años con mayor precisión. Se trata así de una fotografía más precisa de lo que podría ocurrir en un futuro cercano.

Esto permite a gobiernos y sectores clave (agricultura, gestión del agua, salud pública) anticiparse y adaptarse. Por ejemplo:

Los servicios hidrológicos pueden preparar reservas ante sequías previstas en la Amazonía

Las ciudades del norte de Europa pueden reforzar infraestructuras ante lluvias intensas

Los sistemas de alerta temprana pueden activarse con mayor anticipación ante eventos extremos

Una llamada a la acción, no al fatalismo

El informe subraya que, aunque las tendencias son preocupantes, aún hay margen para influir en el clima futuro. Cada tonelada de CO₂ evitada cuenta. Cada política de adaptación implementada salva vidas.

«Estas predicciones no son una sentencia», señalan los expertos de la OMM. «Son una brújula. Nos muestran hacia dónde vamos si mantenemos el rumbo actual, pero también nos recuerdan que todavía podemos cambiar de dirección.»