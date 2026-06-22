Consulta las últimas ofertas de empleo en Galicia

Debido al crecimiento periódico en los últimos años, el mercado laboral de Galicia se ha visto respaldado por varios sectores económicos en expansión.Destaca en áreas como la agricultura y pesca, el turismo, la hostelería, la industria manufacturera, el comercio minorista, etc.Esto ha generado una amplia gama de oportunidades laborales para personas con diferentes habilidades y perfiles.
Antes de mirar las vacantes,para facilitar la búsqueda de empleo,es recomendable darse de alta como demandante de empleo en la Xunta de Galicia y tener a mano un buen CV actualizado para poder enviarlo a las empresas que lo soliciten.
En este artículo podréis encontrar las mejores ofertas de empleo que se han publicado en Galicia diferenciada por provincias en las últimas horas:
A CORUÑA
Encargado de obra de edificación en Boiro con contrato indefinido
Empresa de construcción busca encargado de obra en Boiro para organizar y supervisar trabajos de edificación, controlar la ejecución de las obras, los plazos, los materiales y el cumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa. Se requiere Graduado Escolar, al menos dos años de experiencia en el puesto y permiso de conducir.
Oferta publicada en Emprego Galicia
https://emprego.xunta.gal/es/demandantes/busca-empleo/busca-trabajo-en-galicia
Técnico de Microsistemas en Arteixo con contrato indefinido
Nunegal Consulting busca un Técnico de Microsistemas para trabajar de forma presencial en Arteixo (A Coruña). Se requiere formación informática, conocimientos en hardware, redes, sistemas operativos, seguridad y herramientas como Jira o Remedy. La persona seleccionada dará soporte técnico, resolverá incidencias y gestionará equipos y dispositivos. Se ofrece contrato indefinido, formación en inglés y tecnologías IT, retribución flexible y oportunidades de desarrollo profesional.
Oferta publicada en Linkedin
https://www.linkedin.com/jobs/view/4412734641
PONTEVEDRA
Auxiliar de ayuda a domicilio en Poio con contrato indefinido
Idades S.L. busca auxiliares de ayuda a domicilio para trabajar en Poio, prestando atención a personas mayores y dependientes. Se valora experiencia previa, formación sociosanitaria, disponibilidad horaria y vehículo propio. Ofrece contrato indefinido, jornada completa, flexibilidad horaria, salario de 1.280,09 euros brutos al mes, además de pluses y kilometraje, dentro de una empresa en crecimiento y con estabilidad laboral.
Oferta publicada en Tablondeanuncios.com
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-servicio-domestico/auxiliar_de_axuda_no_fogar-5249185.htm
Florista en Mos con incorporación a empresa del sector funerario
Grupo Albia busca incorporar un florista en Mos (Pontevedra) para la confección de arreglos florales y el mantenimiento de flores y plantas, además de atención al público y gestión de encargos. También participará en la preparación de materiales, reparto y apoyo en tareas del equipo. Se requiere carnet de conducir, conocimientos o interés en floristería y manejo básico informático. Se ofrece contrato de duración determinada a jornada completa.
Oferta publicada en InfoJobs
https://www.infojobs.net/mos/florista-mos/of-ice428aebd443398b8b6871f8416604
OURENSE
Educador social para el Ayuntamiento de Os Blancos
El Ayuntamiento de Os Blancos busca incorporar un educador social para desarrollar funciones de intervención y apoyo social dentro del municipio. La oferta está dirigida a profesionales del ámbito socioeducativo interesados en trabajar en la administración local, contribuyendo al bienestar y la integración de la ciudadanía mediante programas y actuaciones de carácter social.
Oferta publicada en emprego Galicia
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo.html
Auxiliar administrativo en Ourense con contrato indefinido a media jornada
Se busca auxiliar administrativo para apoyar la gestión de programas sociales en Ourense, realizando tareas de tramitación de expedientes, registro y control de datos, gestión documental, atención telefónica y apoyo al programa de Teleasistencia y campañas institucionales. Se requiere formación en administración o contabilidad y experiencia en funciones similares. Se ofrece contrato indefinido a jornada parcial de 30 horas semanales en horario de mañana.
Oferta publicada por Cruz Roja Española
https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=3328941
LUGO
Dependiente de tienda en Lugo con contrato de sustitución
Rei Zentolo busca incorporar un dependiente para su stand en Lugo, con perfil extrovertido, resolutivo y con experiencia en atención al cliente en comercio. Se requiere manejo de caja y disponibilidad para turnos rotativos, además de conocimiento de cultura y humor gallego. Se ofrece contrato de sustitución de vacaciones a 36 horas semanales del 15 de junio al 12 de julio, con posibilidad de continuidad posterior a tiempo parcial.
Oferta publicada en Linkedin
https://www.linkedin.com/jobs/view/4430089691
Técnico administrativo en Chantada con jornada intensiva de tarde
Restel busca incorporar un técnico administrativo en sus oficinas de Chantada (Lugo) para gestionar tareas administrativas de clientes y proveedores, actualización de bases de datos, revisión de documentación, seguimiento de cobros y resolución de incidencias. Se requiere formación en administración o finanzas y se valora experiencia previa e inglés. Se ofrece contrato en horario de tarde dentro de una empresa multinacional del sector turístico.
Oferta publicada en InfoJobs
https://www.infojobs.net/chantada/tecnico-administrativo/of-ice3d1a6b024430b6dd0184fbfc32ec