Evacuado un herido tras salirse de la vía y chocar contra un muro en Vigo

El conductor y único ocupante del vehículo precisó reanimación en el lugar antes de ser trasladado al hospital.

El servicio de emergencias 112 Galicia registró este accidente de tráfico poco antes de las 17:45 horas en la avenida del Aeropuerto. Según los testigos que dieron la voz de alarma, un turismo se había salido de la calzada e impactado violentamente contra el muro de un edificio. Los alertantes señalaron inicialmente que podría haber personas atrapadas en el interior.

Con estos datos, el 112 Galicia movilizó de urgencia al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Vigo y a la Policía Local.

Aunque finalmente no fue necesaria la excarcelación de la víctima —que ya se encontraba liberada antes de la llegada de los bomberos—, los sanitarios tuvieron que realizarle maniobras de reanimación en el propio lugar del accidente antes de proceder a su traslado al hospital de referencia.