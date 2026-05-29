Feiraco celebra el regreso del Dépor a Primera con una cisterna tematizada del RC Deportivo

Coincidiendo con el ascenso del RC Deportivo a Primera División, Feiraco ha puesto en marcha una acción especial de apoyo al club y a su afición, con la que mantiene un vínculo de más de una década. La marca láctea, en colaboración con UCOGA, ha tematizado una cisterna de leche gallega y cooperativa con la imagen y los colores del Dépor que recorrerá diariamente los municipios lecheros de la comunidad, llevando la imagen del club herculino por todo el territorio y demostrando el apoyo de la cooperativa y de sus socios y socias al conjunto blanquiazul.

Como parte de esta iniciativa, la cisterna llegará a A Coruña el sábado por la tarde y quedará estacionada en la Plaza de Portugal, muy cerca del estadio de Riazor, durante toda la jornada del domingo, acompañando al equipo y a la afición en el último partido de Liga. Su presencia busca rendir homenaje al deportivismo, reforzar el vínculo entre estas entidades, estrechamente ligadas a la identidad gallega, y celebrar una temporada histórica en la que el club ha conseguido el ansiado regreso a la máxima categoría del fútbol español.

Esta acción se desarrolla en colaboración con UCOGA, correduría de seguros con una amplia experiencia y especialización en el sector ganadero y agroalimentario, además de ofrecer servicios generales de seguros.

UCOGA acaba de inaugurar recientemente una nueva oficina en A Coruña, situada en la avenida de La Habana número 32, a escasos metros del estadio de Riazor. El espacio destaca por su ambientación deportivista, con elementos que evocan la historia y la identidad del club, convirtiéndose en un punto de encuentro simbólico entre el mundo cooperativo, el sector agroalimentario y la pasión por el Dépor.

Feiraco y Dépor: una relación que trae éxitos

La relación entre Feiraco y el RC Deportivo está asociada a una de las etapas más brillantes de la historia del club. Durante las temporadas en las que la marca estuvo presente en la camiseta, el Dépor vivió años inolvidables con el conocido “SuperDépor”, alcanzando grandes hitos como la conquista de su histórica Liga (1999-2000), así como títulos de Copa del Rey y destacadas participaciones en competiciones europeas.

Jugadores como Bebeto, Mauro Silva o el liderazgo de Arsenio Iglesias forman parte de esta época dorada en la que Feiraco acompañó al equipo. Una coincidencia que refuerza la percepción de que, cuando Feiraco está presente, el Dépor compite al más alto nivel.

Tras esta etapa, Feiraco regresó en la temporada 2024-2025 a la equipación blanquiazul, situándose en la parte trasera de la camiseta, justo encima del nombre de los jugadores, coincidiendo de nuevo con la consecución de importantes hitos.