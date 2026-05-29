Museo Guggenheim. Jasper Johns: Night Driver

El Museo Guggenheim presenta la exposición Jasper Johns: Night Driver, una ambiciosa retrospectiva dedicada a uno de los artistas más celebrados de nuestra época, Jasper Johns, que cuenta con el patrocinio de la Fundación BBVA, Patrono Estratégico del Museo Guggenheim Bilbao desde 1997.

Esta retrospectiva dedicada a Jasper Johns cubre la amplia trayectoria de uno de los artistas más célebres de nuestra época, abarcando desde sus primeras creaciones de los años cincuenta hasta algunas de sus obras más recientes, realizadas en los años 2000. A través de las piezas seleccionadas, la mayoría de ellas pinturas, pero también una amplia representación de su trabajo sobre papel y algunas esculturas, se ponen de relieve los ejes temáticos que definen su producción.

Nacido en Augusta (Georgia, EE.UU.) en 1930, Jasper Johns crece y se educa entre Carolina del Sur y Nueva York, ciudad a la que se traslada en 1953 y donde pronto conocerá a figuras como Robert Rauschenberg, el compositor John Cage o el coreógrafo Merce Cunningham, junto a quienes renovará profundamente la escena creativa neoyorquina. En 1954–55 Johns pinta su primera bandera estadounidense, con la que inicia un conjunto de imágenes —entre las que se encuentran signos y otros elementos planos, como números, dianas y mapas— que se consideran precursoras del Arte Pop por su temática cotidiana y fácilmente reconocible. Tras haberse mostrado en la galería Leo Castelli en 1958, estas piezas le proporcionan fama de manera inmediata. Johns frecuenta en esa época a Marcel Duchamp, cuya obra y pensamiento influyen en él de manera decisiva. Alejándose de las retóricas del Expresionismo Abstracto, el trabajo de Johns, que desarrolla en series y en el que explora la propia naturaleza del arte, también anticipa el Minimalismo y el Arte Conceptual.

A lo largo de su trayectoria, irán apareciendo numerosas referencias a artistas, que abarcan desde Matthias Grünewald a Barnett Newman, pasando por Hans Holbein, John F. Peto, Edvard Munch, Paul Cézanne, Pablo Picasso o René Magritte, además de citas explícitas a escritores como Hart Crane, Frank O’Hara o Samuel Beckett. En la década de 1980, Johns introduce también elementos autobiográficos, entre ellos alusiones a su infancia o a creaciones anteriores. Se incorporan así nuevas imágenes a su repertorio visual en composiciones densas que conforman narrativas herméticas, si bien a finales de la década de 1990 sus pinturas se simplifican.

Johns es asimismo autor de una importante y vasta obra sobre papel, a la que se dedican dos salas de esta exposición. Sus dibujos y grabados no tienen un carácter preparatorio, sino que son creaciones autónomas en las que suele abordar temas presentes en sus pinturas y esculturas.

Sin obviar sus aspectos hedonistas o retinianos —su capacidad de atrapar la mirada, más que la mente—, el arte de Jasper Johns nos invita a una reflexión constante.

Fechas: 29 de mayo a 12 de octubre, 2026

29 de mayo a 12 de octubre, 2026 Comisario: Enrique Juncosa

Enrique Juncosa Patrocinador: Fundación BBVA

Fotografia: Jasper Johns. Mapa (Map), 1961. Óleo sobre lienzo 198,1 x 313,1 cm.

The Museum of Modern Art, Nueva York. Donación, Mr. y Mrs. Robert C. Scull, 1963

© Jasper Johns, VEGAP, Bilbao, 2026