Niña Pastori publica “COLOR FANIA”

Un viaje entre dos orillas que reinterpreta el legado de la salsa.

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Niña Pastori presenta COLOR FANIA, el nuevo trabajo discográfico con el que la artista gaditana se adentra en el universo del mítico sello neoyorquino Fania Records, responsable de transformar la música latina en un fenómeno cultural global y de convertir la salsa en un lenguaje de identidad, memoria y celebración. Grabado entre Miami y España a lo largo de 2025 y 2026 y producido por el colombiano CASTA, colaborador de artistas como Shakira, Ed Sheeran o Alejandro Sanz, el álbum supone uno de los proyectos más ambiciosos de su trayectoria, un ejercicio de reinterpretación que no busca imitar, sino dialogar con un repertorio fundamental de la historia de la música.

Treinta años después de su debut, Niña Pastori vuelve a desafiar los límites de su propio lenguaje artístico con un disco que nace desde la honestidad y la curiosidad, y que conecta dos tradiciones que comparten raíz: el flamenco y la salsa. Porque ambas músicas, nacidas del mestizaje y de la experiencia colectiva, entienden la emoción como un punto de partida y la voz como una herramienta para contar lo que se siente.

En COLOR FANIA, ese encuentro se convierte en relato. Un viaje que parte de Cádiz —origen vital y artístico de la cantante— y conecta con el Nueva York en el que la salsa encontró su forma definitiva como expresión cultural y social. Dos contextos distintos, unidos por una misma pulsión: la necesidad de cantar la vida, la identidad y las historias que atraviesan a las personas.

Invocar Fania Records es invocar una de las grandes revoluciones musicales del siglo XX. Fundado en 1964 por Johnny Pacheco y Jerry Masucci, el sello aglutinó el talento de artistas como Celia Cruz, Willie Colón, Héctor Lavoe, Rubén Blades o Ismael Rivera, dando forma a un sonido que trascendió lo musical para convertirse en símbolo cultural y político para generaciones enteras.

Sobre ese legado se construye COLOR FANIA: un álbum en el que Niña Pastori revisita algunos de los títulos más emblemáticos del repertorio Fania desde su propia verdad artística, respetando la esencia original pero filtrándola a través de su voz, su sensibilidad y su raíz flamenca. Canciones como “Periódico de ayer”, “El Gran Varón” o “Plástico” adquieren una nueva dimensión sin perder su fuerza original, demostrando que las grandes composiciones siguen vivas cuando encuentran nuevas formas de ser interpretada.

El resultado es una obra coherente y profundamente emocional, donde cada canción forma parte de un discurso mayor: el de las músicas que se reconocen entre sí y dialogan desde la autenticidad.

Más allá del formato discográfico, COLOR FANIA se concibe como un proyecto artístico global que se expande también en el terreno audiovisual, a través de un desarrollo narrativo en formato longform en el que Niña Pastori recorre el origen y la construcción de este trabajo. Un relato íntimo y autobiográfico que combina archivo, actuaciones en directo y reflexión personal, mostrando el proceso de conexión entre dos culturas y dos formas de entender la música.