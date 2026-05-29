«Orgasmos, la Comedia» recala en A Coruña

Tras el gran éxito de ventas que está teniendo “Orgasmos, la comedia” en A Coruña, se ha abierto una segunda función para el sábado 30 de mayo en el Auditorio Afundación A Coruña. De este modo, el espectáculo podrá disfrutarse en doble sesión: a las 18:00h y a las 20:30h.

Después de haber colgado el cartel de SOLD OUT en numerosas ciudades de España, aterrizamos en A Coruña con muchas ganas de compartir esta comedia que ya ha superado los 400.000 espectadores y que ha sido programada durante más de 7 años en Madrid y Barcelona.

Protagonizada por el actor Albert Ferré y la actriz Sam Sánchez, con la dirección de Oscar Contreras, la obra continúa conquistando al público en cada ciudad que visita.

SINOPSIS

“Orgasmos, la comedia” es una divertida reflexión sobre la convivencia en pareja y las diferencias entre hombres y mujeres, desde Adán y Eva hasta nuestros días. Un auténtico manual de autoayuda cargado de humor que nos invita a reírnos de nosotros mismos.

Las funciones en la ciudad coruñesa serán este próximo sábado 30 de mayo en doble pase: 18 y 20.30 horas. Las entradas están a la venta en Ataquilla y en la recepción de Afundación.