Protagonismo canario en la primera jornada del Campeonato de España de Snipe en la Ría de Vigo, con González y Sánchez como líderes

La primera jornada del Campeonato de España de la clase Snipe, en aguas de la Ría de Vigo y bajo la organización del Real Club Náutico de Vigo, colocó a Alfredo González y Cristian Sánchez (RCN de Arrecife) al frente de la tabla provisional. Con 46 barcos inscritos, 41 en el agua en la primera de las tres fechas de competición, los campeones nacionales en Santander 2024 firmaron una serie fantástica con dos primeros y un segundo puesto.

Y eso que la jornada tuvo en el concurso de Eolo una participación más bien débil, con inicial viento del suroeste y de 7 nudos. Tras el SRG-North Sails canario, el belga Manu Hens y Alex Tinoco (CM Mahón) se colocó segundo en la general (2-4-4). A partir de ahí, ninguna tripulación logró una regularidad igual. Al tercer peldaño provisional accedieron los vigentes campeones gallegos, Roberto Bermúdez de Castro y José Ramón Pardo (Marina Coruña), con una serie 10-7-5 que mejorará en cuanto entre en juego el descarte.

Además de los dos triunfos parciales canarios, la tercera manga fue para Miguel Ángel Lasso y Marcos Peraza (serie 26-10-1, de menos a más), también del Náutico de Arrecife. Los dos barcos del Náutico de Arrecife firmaron una primera jornada de dominio canario. Pero ojo también al cuarto clasificado, Marcos Míguez y Bruno Coira (Marina Coruña), que lograron que Galicia tenga dos barcos en el Top 5 (27 puntos, 3-15-9).

La jornada, además, deparó malos resultados para Gustavo y Rafael del Castillo, varias veces campeones de España. Mal resultado inicial con un trigésimo puesto, mejoría notable en la segunda manga (decimoterceros) y un fuera de línea (UFD) en la última de la tarde que los sitúa sin red cuando entre el descarte. Otro campeón de España fuera de los primeros puestos, Jordi Triay (14-38-12), con Sara Franceschi como tripulante (CM Mahón). Se sitúan en la vigésima primera plaza.

Con dos fechas todavía por celebrarse y seis regatas programadas, la clasificación todavía tiene mucho espacio para las sorpresas y para cualquier vuelco clasificatorio.