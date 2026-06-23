Sofía Tummino llega al Arenal Emevé para reforzar la defensa de las Loitadoras

Tummino afrontará una nueva etapa deportiva como líbero después de desarrollar gran parte de su carrera como receptora, respaldada por una destacada trayectoria defensiva y unos elevados porcentajes de recepción.

El Arenal Emevé continúa perfilando la plantilla con la que afrontará una nueva temporada en la Liga Iberdrola y suma una incorporación de experiencia, competitividad y solvencia defensiva. La italoargentina Sofía Tummino se convierte en nueva jugadora de las Loitadoras para reforzar una de las parcelas fundamentales del juego y aportar su conocimiento de una competición en la que ha desarrollado buena parte de su carrera deportiva.

A sus 25 años, Tummino llega a Lugo después de conquistar una Liga Iberdrola, una Supercopa de España y de acumular experiencia en algunas de las competiciones más exigentes del voleibol continental. La nueva jugadora del conjunto lucense afronta este nuevo desafío tras completar dos exitosas temporadas en Heidelberg, uno de los grandes referentes actuales del voleibol español.

Con el conjunto canario se proclamó campeona de la Liga Iberdrola en la temporada 2024/25 y conquistó la Supercopa de España en la campaña 2025/26. Además, fue subcampeona de la Liga Iberdrola en la temporada 2025/26, subcampeona de la Copa de la Reina en las campañas 2024/25 y 2025/26, y subcampeona de la WEVZA Cup en la temporada 2024/25.

Su experiencia en la élite comenzó siendo todavía una adolescente. Tras sus primeros pasos en CV Cuesta Piedra, dio el salto al CV Haris, uno de los clubes más laureados del voleibol femenino español, donde logró proclamarse subcampeona de la Liga Iberdrola en la temporada 2017/18 y alcanzar la final de la Copa de la Reina en la campaña 2018/19, iniciando una trayectoria que la ha convertido en una jugadora habitual de las principales competiciones nacionales.

Durante estos años ha acumulado una amplia experiencia competitiva tanto en España como en escenarios internacionales, participando recientemente en competiciones europeas de primer nivel como la Liga de Campeones y la CEV Cup.

Internacional con las categorías inferiores de Argentina, Tummino también formó parte de la selección argentina sub-21, con la que disputó diferentes torneos internacionales durante su etapa formativa.

La llegada de la nueva jugadora incorpora además un elemento especialmente interesante desde el punto de vista deportivo. Aunque gran parte de su carrera la ha desarrollado como receptora, Tummino afrontará en Lugo una nueva etapa como líbero, una posición para la que el cuerpo técnico considera que reúne unas condiciones especialmente favorables gracias a sus cualidades técnicas y defensivas.

“Estamos hablando de una jugadora que lleva ya varias temporadas compitiendo en Superliga y que conoce perfectamente las exigencias de la competición”, explica Andrés Hurtado.

El entrenador del Arenal Emevé considera que el principal reto de la jugadora no será adaptarse a la categoría, sino asumir las particularidades de una posición diferente dentro de la pista.

“Va a iniciar un proceso de adaptación importante porque cambia de posición y de responsabilidades dentro del juego, pero estamos convencidos de que está totalmente preparada para asumir esa función. No hablamos de una adaptación a la Liga, porque ya conoce perfectamente la competición, sino de una adaptación específica al puesto de líbero”, señala.

Para Hurtado, una de las claves de esta apuesta reside en las condiciones que Tummino ha demostrado durante toda su trayectoria en las labores de recepción y defensa.

“Sofía reúne unas condiciones defensivas extraordinarias y una calidad técnica en recepción que le permitirá afrontar con garantías esta transición. Ha sido siempre una jugadora con porcentajes muy altos en recepción, con una gran lectura del juego y una técnica muy depurada en los fundamentos defensivos”, afirma.

El técnico considera además que el margen de crecimiento de la jugadora en esta nueva función es muy elevado.

“Estamos ante una jugadora con mucho recorrido por delante en esta posición. Tiene una enorme ambición por seguir creciendo y mejorando cada día, y creemos que Lugo es el lugar ideal para acompañarla en ese proceso. Estamos convencidos de que puede convertirse en una especialista de referencia dentro del voleibol nacional”, concluye.

La incorporación de Sofía Tummino permite al Arenal Emevé seguir fortaleciendo una plantilla que afrontará la séptima temporada consecutiva del club en la Liga Iberdrola. Tras las llegadas de Catalina Rochaix, Irene Ruiz y Aina Ginestà, junto a la continuidad de Amelia Portero, las Loitadoras continúan construyendo un proyecto que volverá a tener como primer objetivo asegurar la permanencia en la máxima categoría y seguir consolidando el modelo deportivo que se ha convertido en una referencia de crecimiento sostenido dentro del voleibol español.