SEMG Galicia es reconocida como mejor sociedad científica en los VI Premios Redacción Médica á Sanidade de Galicia

La Sociedad Gallega de Médicos Generales y de Familia (SEMG Galicia) ha sido reconocida como mejor sociedad científica autonómica en el marco de los VI Premios Redacción Médica á Sanidade de Galicia, celebrados este jueves en Santiago de Compostela.

El acto estuvo presidido por el conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, encargado también de clausurar una cita que pone en valor la excelencia de los profesionales sanitarios que trabajan cada día en beneficio de los pacientes gallegos.

La ceremonia contó asimismo con la asistencia de la presidenta nacional de SEMG, la Dra. Pilar Rodríguez Ledo, junto a representantes institucionales, profesionales sanitarios y entidades del ámbito de la salud de toda Galicia, y que fue la encargada de entregar el premio de Docencia.

Tras recoger el galardón, el presidente de SEMG Galicia, Dr. Albert Foo, aseguró que este reconocimiento supone “un homenaje” a los profesionales de Medicina de Familia, destacando que “recibir este reconocimiento como mejor sociedad científica autonómica es, sobre todo, un homenaje a nuestros médicos y médicas de familia. A quienes cada día, desde un centro de salud urbano, rural o desde el consultorio local, sostienen con profesionalidad, humanidad y cercanía nuestro sistema sanitario”.

Durante su intervención, Foo quiso agradecer especialmente el trabajo de los socios y de la junta directiva autonómica de la sociedad científica, con una mención especial a la vicepresidenta, Dra. Olaya López, y al secretario, Dr. Manuel Devesa, así como a la presidenta nacional de SEMG, la Dra. Pilar Rodríguez Ledo. En este sentido, subrayó que “detrás de cada proyecto, cada actividad y cada avance, hay un enorme trabajo colectivo”, al tiempo que trasladó el agradecimiento de la sociedad científica a la organización de Redacción Médica por este reconocimiento.

El presidente de SEMG Galicia destacó además el trabajo desarrollado por la entidad en los últimos años en ámbitos como la formación, la innovación y la investigación, aspectos que, según señaló, “nos han permitido consolidarnos como la principal sociedad de médicos de familia de nuestra comunidad”.

Asimismo, Albert Foo aprovechó su intervención para reivindicar el valor de la medicina rural y el papel esencial de la Atención Primaria dentro del sistema sanitario. Así, defendió que “este premio también reivindica el valor de la medicina rural, de esa medicina que acompaña, escucha y permanece al lado de las personas en todas las etapas de su vida”, y añadió que “necesitamos una Atención Primaria más humana, más cercana y mejor dotada de recursos y profesionales”.

Orgullo de estar en la cabecera

En la recta final de su intervención, el presidente de SEMG Galicia trasladó un mensaje de orgullo profesional y compromiso con la especialidad, afirmando que “hoy nos sentimos orgullosos de ser médicos de familia. Orgullosos de estar en la cabecera. Y orgullosos de seguir defendiendo una medicina más cercana y próxima”.

La entrega de los VI Premios Redacción Médica á Sanidade de Galicia volvió a reunir a destacados representantes del ámbito sanitario gallego en una cita consolidada como uno de los principales reconocimientos al trabajo de los profesionales y entidades comprometidos con la mejora de la atención sanitaria en la comunidad autónoma.