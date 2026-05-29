The Horrors completa el cartel de la sexta edición de Noites do Porto

La cápsula Noites nos Bares estrenará sesiones temáticas con selectores nacionales e internacionales, entre las que destaca el Bristol Northern Soul Club, y la exposición de Noites coa Arte se podrá visitar en Bar B .

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Noites do Porto, el festival que más se sumerge en la ciudad de A Coruña a través de la diversidad de estilos musicales y sus ramificaciones locales, completa el cartel de su sexta edición. La banda británica The Horrors es el último cabeza de cartel que se da a conocer en una programación que también contará con la incorporación de artistas premiados con los premios Grammy, como el argentino COTI y los colombianos Monsieur Periné; a los que se suman los andaluces Vera Fauna, el neozelandés Myele Manzanza y las formaciones gallegas Apolo18, Gitano de palo y Sudden Ray of Hope.

Con 20 años de trayectoria y siendo una de las formaciones más respetadas del post-punk y del psych británico, The Horrors actuarán por primera vez en A Coruña. Será en el Inn Club el sábado 27 de junio, en la que será su única fecha en Galicia. El grupo, creado y liderado por Faris Badwan y Rhys Webb, cuenta ahora con Amelia Kidd a los teclados y Jordan Cook a la batería, siendo su primer álbum con esta formación. En este concierto harán un repaso a toda su trayectoria y presentarán su nuevo trabajo, Night Life (2025), un disco grabado en Los Ángeles bajo la producción de Yves Rothman. El álbum nació con el objetivo de recuperar el espíritu crudo e instintivo de sus primeros trabajos, tras haber publicado ocho discos, entre los que destacan Strange House (2007), Primary Colours (2009) o Skying (2011). Será, sin duda alguna, una de las grandes citas de la edición.

Las dos décadas de trayectoria de The Horrors no serán la única efeméride que se celebre. El aclamado baterista y compositor Myele Manzanza actuará en la Noite de Clausura del festival (5 de julio), que rendirá homenaje al histórico club coruñés Jazz Filloa en su 45º aniversario. Cofundador de Electric Wire Hustle y con cinco discos en solos, Manzanza ha firmado giras y colaboraciones con figuras como Alfa Mist, Jordan Rakei o Theo Parrish, expandiendo su sonido jazzístico hacia la música electrónica y de club a través de su aclamada serie de trabajos Crisis & Opportunity. El neozelandés, cuyos discos han recibido el máximo reconocimiento por Jamie Cullum, Mary Anne Hobbs (BBC), The Guardian o la prestigiosa revista Jazzwise, será el encargado de ofrecer el concierto de clausura de la sexta edición de Noites do Porto.

Noche de Grammys en el muelle de Batería

La programación del muelle de Batería sumará también una de las grandes citas de esta edición con la incorporación del cantante, músico y compositor argentino COTI. Con una trayectoria avalada por múltiples discos de oro, platino y galardones como dos premios Grammy, el artista se subirá al escenario coruñés el miércoles 1 de julio. En este directo repasará las canciones más populares de su carrera y los temas de su último álbum de estudio, Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer, un trabajo de rock de autor grabado íntegramente con músicos reales y sin herramientas digitales.

La noche se completará con la agrupación colombiana Monsieur Periné, un “laboratorio musical” liderado por Catalina García y Santiago Prieto que fusiona jazz, swing y pop con sonidos latinoamericanos como la cumbia, la salsa y el bolero. El proyecto, que suma más de 3 millones de oyentes en Spotify, cuenta con dos Latin Grammy: Mejor Nuevo Artista (2015) y Mejor Álbum de Música Alternativa por Bolero Apocalíptico (2023). Los colombianos actuarán en el muelle de Batería en el que será el pistoletazo de salida en España de su gira mundial Instrucciones para ser feliz tour.

Al escenario principal del Puerto también subirán, unos días antes, los sevillanos Vera Fauna. Tras Dudas y flores (2020) y Los años mejores (2022), el grupo consolidó su directo con su último trabajo, Dime dónde estamos (2025), donde mezclan su base de neopsicodelia con influencias de rap, R&B y rock clásico. La banda completa el cartel de la noche del 26 de junio, en la que actuará Barry B

Noite de San Xoán: música con sello gallego

Precisamente el muelle de Batería acogerá una de las noches más especiales del año en A Coruña y epicentro de la celebración de Noites do Porto, marcada por una jornada de música con sello 100% gallego: la Noite de San Xoán. Xoel López regresará a su ciudad natal para presentar su 17º disco de estudio, Oniria Popular, además de repasar sus grandes éxitos. Compartiendo el protagonismo de esta noche tan significativa, el dúo Caamaño&Ameixeiras aportará su particular y contemporánea visión de la música de raíz, reafirmando el compromiso del festival con su territorio.

Además de la participación de Xoel López y Caamaño&Ameixeiras en la Noite de San Xoán y de Nadadora, Noites do Porto suma tres propuestas de la escena musical gallega.. El coruñés Kiko Evia, bajo su alias Gitano de Palo, presentará su disco conceptual Alaiar. Por su parte, los coruñeses Apolo18 ofrecerán su propuesta de rock alternativo de los 90 cantado en gallego, caracterizada por guitarras distorsionadas y bases contundentes. Finalmente, los pontevedreses Sudden Ray of Hope presentarán los temas de su EP Nebula (2024), donde experimentan con géneros como el shoegaze, el drone y el rock progresivo a través de una formación que incluye violín y chelo.

Con estas incorporaciones, Noites do Porto cierra una programación caracterizada por la diversidad de estilos y fechas únicas en A Coruña o Galicia y que completan Barry B, Curtis Harding, ELLiS·D, La Tania, Lela Soto y María José Llergo.

Consolidación de Noites nos Bares y Noites coa Arte

Noites do Porto consolida en esta edición actividades paralelas como la cápsula Noites nos Bares, que contará con selectores de ámbito nacional (Lotta DJ, Belle de Jour, Javier AD, DJ Polar aka Luis Elefant) y de ámbito internacional (Rhys Webb, Alex Amorós y Levanna and Schaefer McLean, del prestigioso Bristol Northern Soul Club). Las sesiones, que por primera vez serán temáticas, volverán a celebrarse en diferentes espacios de la ciudad con la intención de sumergirse completamente en ella: Rosmon Burger, Os Tigres Rabiosos, Bristol Bar, Ummagumma, Calvario Vintage y Don Giorgio serán las sedes de esta cápsula.

Además, por segundo año consecutivo, Noites coa Arte ofrecerá la reinterpretación de los carteles de cada jornada de Noites do Porto de la mano de algunos de los principales artistas plásticos locales: Alejandro Mosquera, Elena Corredoira, Fernando Voyeur, Giovanna Lopalco (Pelo Di Cane), Juan Balay, Julia Abalde, Lara Pintos, Manuel Suárez, Nin9 st., Taccone y Guillermo Arias (Hangtheguille). Las obras formarán parte de una exposición que albergará el Bar B y, durante la inauguración, además se presentará un libro conmemorativo de Noites do Porto.

Con el anuncio del cartel completo de la sexta edición, Noites do Porto (organizado por MASGALICIA y apoyado por el Concello da Coruña, la Xunta de Galicia -a través de Axencia Turismo de Galicia, en el marco de la iniciativa Concertos do Xacobeo- y Estrella Galicia), se reafirma como el único y gran evento coruñés que ofrece la oportunidad de vivir experiencias culturales únicas en la ciudad.

PROGRAMACIÓN NOITES DO PORTO 2026

22.06.26, Jazz Filloa | Lela Soto (entradas agotadas)

23.06.26, Muelle de Batería | Xoel López + Caamaño&Ameixeiras

25.06.26, Garufa Club |La Tania + Gitano de Palo

26.06.26, Muelle de Batería | Barry B

27.06.26, Inn Club | The Horrors

28.06.26, Mardi Gras | ELLiS·D + Apolo18

30.06.26, Inn Club | Curtis Harding

01.07.26 Muelle de Batería | COTI + Monsieur Periné

02.07.26, Teatro Colón | María José Llergo

03.07.26, Garufa Club | Nadadora + Sudden Ray of Hope

05.07.26, Jazz Filloa | Myele Manzanza