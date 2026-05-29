Un brillante mural en Xinzo desvela el futuro de una prometedora artista

Laura Martínez Méndez, una joven de Xinzo de tan solo 18 años, ha plasmado su talento en las paredes del IES Lagoa de Antela con un brillante mural. Su precocidad no ha sido un freno para desplegar unas cualidades artísticas que ya avalan diversos reconocimientos locales.

La obra, que rinde homenaje al propio proceso de la creación artística, es solo el primer paso de su carrera: el próximo curso prevé ingresar en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra para expandir todo su potencial. Con nombres como el de Laura, queda claro que la creatividad en la comarca de A Limia va cada vez a más.