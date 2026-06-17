Merle Barth continuará aportando liderazgo y experiencia al Dépor Abanca hasta 2027

El Deportivo ABANCA y Merle Barth (Waldbröl, Alemania, 21 de abril de 1994) seguirán caminando juntos. La defensa alemana ha renovado su contrato con el Club hasta junio de 2027, prolongando así una etapa en la que se ha convertido en una pieza importante dentro y fuera del terreno de juego.

Llegada al Dépor Training Center en el verano de 2025 procedente del Atlético de Madrid, Merle aportó experiencia, solidez y personalidad a la zaga blanquiazul.

En su primera temporada en ABANCA-RIAZOR disputó 26 partidos, 22 de ellos como titular, y contribuyó con un gol a una campaña en la que el equipo volvió a competir con éxito en la élite del fútbol español.

Su trayectoria la avala como una de las futbolistas con mayor experiencia de la plantilla. Antes de su llegada a España, desarrolló toda su carrera profesional en Alemania, donde se formó y compitió durante diez temporadas en el Bayer Leverkusen antes de continuar su camino en el Turbine Potsdam. Entre ambos clubes acumuló más de 200 partidos en la máxima categoría del fútbol alemán.

La renovación de Merle Barth supone la continuidad de una futbolista que ha aportado seguridad, profesionalidad y liderazgo al proyecto del Deportivo ABANCA. Su experiencia internacional y su compromiso diario seguirán siendo un activo fundamental para el crecimiento del equipo en las próximas temporadas.

El Deportivo ABANCA amarra así a una jugadora que representa a la perfección los valores de esfuerzo, compromiso y competitividad que definen al Club.