Ante la celebración de San Xoán, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, A Coruña ha puesto en marcha una campaña de sensibilización pionera a nivel nacional. Bajo el lema «En San Xoán, limpar as praias é ser de primeira», equipos de voluntarios recorrerán la ciudad hasta el 20 de junio para fomentar conductas responsables, aprovechando el orgullo deportivo que vive la urbe tras los recientes ascensos del Deportivo y el Leyma Básquet Coruña.
Puntos clave de la campaña:
- La iniciativa, presentada en el Palacio de María Pita, busca promover la limpieza de las playas (especialmente Riazor y Orzán), el consumo moderado de alcohol, la seguridad vial, la prevención de la violencia sexual, el respeto a los vecinos y el cuidado del entorno.
- Los equipos realizarán un recorrido itinerante por las zonas de mayor afluencia y locales de ocio, interactuando con ciudadanos y turistas. Además, se repartirá material con un código QR que enlaza al «Manual para ser de Primeira», con consejos prácticos para reducir el impacto ambiental y evitar comportamientos incívicos.
- EComo parte de la acción, se realizará un estudio para conocer la opinión de los asistentes sobre la fiesta y su percepción de los problemas asociados, permitiendo obtener información relevante sobre el perfil y los hábitos de los participantes.
- El proyecto se enmarca en la programación de la Capitalidad de la Vida Nocturna de España que ostenta la ciudad y está organizado por España de Noche, Galicia de Noite, Pernod Ricard España y la FAVA, contando con el respaldo del Concello de A Coruña y diversas entidades sociales y hosteleras.