A Coruña busca el «ascenso» al civismo en San Xoán: voluntarios promoverán la limpieza y el respeto durante la fiesta

Ante la celebración de San Xoán, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, A Coruña ha puesto en marcha una campaña de sensibilización pionera a nivel nacional. Bajo el lema «En San Xoán, limpar as praias é ser de primeira», equipos de voluntarios recorrerán la ciudad hasta el 20 de junio para fomentar conductas responsables, aprovechando el orgullo deportivo que vive la urbe tras los recientes ascensos del Deportivo y el Leyma Básquet Coruña.

Puntos clave de la campaña: