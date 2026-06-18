Chiqui, nuevo jugador del CD Lugo

El extremo emeritense regresa al conjunto albivermello y firma por las dos próximas temporadas.

El Club Deportivo Lugo informa de la incorporación de Óscar Castellano “Chiqui” como nuevo jugador albivermello para las dos próximas temporadas.

De esta forma, Chiqui (Mérida, 1997) regresa al conjunto amurallado tras su paso por Lugo durante la temporada 2019/20, en la que formó parte del filial albivermello y llegó a debutar con el primer equipo en Segunda División (4 partidos, 1 asistencia).

El extremo emeritense vuelve al Anxo Carro después de completar una destacada temporada en la AD Mérida, donde fue una pieza importante del conjunto romano, disputando un total de 37 partidos, anotando 1 gol y repartiendo 8 asistencias.

Anteriormente, el nuevo jugador albivermello también tuvo un papel relevante en clubes como el Pontevedra CF, con el que disputó 68 partidos, marcó 9 goles y dio 14 asistencias, o el Coruxo FC, donde acumuló 69 encuentros y 16 goles.

Habilidoso, vertical y con capacidad para generar desequilibrio en los últimos metros, Chiqui regresa a Lugo para reforzar el ataque albivermello de cara al nuevo proyecto deportivo.