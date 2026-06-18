JustDiego presenta “Sutura”, su primer álbum de larga duración

Tras meses de adelantos que han ido dibujando pieza a pieza su universo creativo,JUSTDIEGO publica finalmente «Sutura«, un álbum de nueve canciones que recoge el camino recorrido por la formación zaragozana durante el último año y lo convierte en una obra cohesionada, madura y profundamente emocional.

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Desde sus primeros lanzamientos, JUSTDIEGO ha ido construyendo una personalidad propia dentro del rock alternativo y el pop de guitarras contemporáneo, combinando melodías directas, letras introspectivas y una producción que bebe tanto del sonido alternativo de finales de los noventa como de sensibilidades más actuales. El proyecto está formado por Diego (voz y guitarra) y Felipe (batería y coros), quienes han consolidado una propuesta artística basada en la honestidad emocional y la intensidad interpretativa.

Para la grabación de «Sutura», la banda ha vuelto a confiar en el productor Xavi Estivill, responsable también de sus anteriores sencillos, desarrollando toda la producción en los estudios La Cafetera Atómica, un espacio ya estrechamente vinculado al crecimiento artístico del grupo.

Un disco construido canción a canción

«Sutura» reúne los sencillos que JUSTDIEGO ha ido presentando durante los últimos meses: «Tus Bestiarios«, «Andrómeda«, «Salvarme de Mí«, «Resuelvo que Tengo que Huir«, «La Periferia de tu Boca«, «Cómo no Voy a Querer«, «Horizonte de Sucesos» y «Laberinto Azul«, además de la canción inédita «Qué Parte de Mí«, elegida como focus track del lanzamiento.

A lo largo de sus nueve cortes, el álbum explora conceptos como la fragilidad emocional, la reconstrucción personal, la dependencia afectiva, la pérdida y la necesidad de seguir avanzando incluso cuando las heridas permanecen abiertas. Su propio título, «Sutura«, funciona como metáfora central de una colección de canciones que no pretenden ocultar las cicatrices, sino aprender a convivir con ellas.

La portada del disco resume perfectamente esta idea: un corazón de porcelana reconstruido mediante finas líneas doradas, evocando el arte japonés del kintsugi, donde las fracturas dejan de ser defectos para convertirse en parte esencial de la belleza de la pieza.

«Qué Parte de Mí«, el corazón del álbum

Como cierre del recorrido y carta de presentación definitiva de «Sutura«, JUSTDIEGOdestaca «Qué Parte de Mí«, una composición que concentra gran parte de las emociones que atraviesan el disco.

La canción reflexiona sobre la distancia emocional, las heridas compartidas y la posibilidad de reencontrarse después de la ruptura. A través de imágenes poderosas como un espejo roto, satélites orbitando alrededor del aliento de otra persona o un cometa que atraviesa el universo de una voz amada, el tema plantea una pregunta tan sencilla como devastadora: qué parte de nosotros permanece intacta cuando todo parece derrumbarse.

Musicalmente, «Qué Parte de Mí» combina sensibilidad melódica, intensidad creciente y una interpretación vocal cargada de vulnerabilidad, convirtiéndose en uno de los momentos más representativos de un álbum que habla de caídas, reconstrucciones y segundas oportunidades.

Con «Sutura«, JUSTDIEGO da un paso decisivo en su trayectoria y entrega un trabajo sólido, coherente y emocionalmente honesto que confirma la evolución de una de las propuestas emergentes más interesantes del panorama alternativo nacional.