15 años de Starlite Occident: el festival marbellí que se ha convertido en un destino musical de clase mundial

Del 19 de junio al 29 de agosto, el festival boutique volverá a convertir Marbella en punto de encuentro de grandes estrellas y en escenario de una de las experiencias culturales más exclusivas de Europa

EDICIÓN 2026: XV ANIVERSARIO

Quince años después de su nacimiento, Starlite Occident Marbella continúa escribiendo su historia bajo las estrellas, consolidado como uno de los proyectos culturales y de entretenimiento más influyentes de Europa. Lo que comenzó como una apuesta innovadora por transformar una cantera natural en un escenario musical único, se ha convertido en un fenómeno global que ha redefinido el concepto de festival y que, cada verano, transforma Marbella en uno de los grandes destinos culturales del mundo.

Starlite Occident Marbella ha construido un modelo único en la industria. Su formato boutique —basado en la cercanía real entre artista y público, excelencia técnica y una cuidada hospitalidad— en un entorno natural incomparable, ha marcado un antes y un después en la forma de vivir la música en directo. Una propuesta que ha situado a Marbella en el mapa internacional del entretenimiento premium y ha convertido al festival en uno de los grandes puntos de encuentro culturales, sociales y empresariales del verano europeo.

Con más de una década y media de historia, el festival ha logrado algo poco habitual en la industria: crecer sin perder su esencia. Artistas internacionales, líderes empresariales, personalidades y miles de visitantes de todo el mundo se reúnen en Starlite Occident Marbella para vivir una experiencia que trasciende el concierto y se ha convertido en un ritual del verano mediterráneo.

Durante los próximos meses de junio, julio y agosto, el festival celebrará su XV edición, un aniversario que confirma su liderazgo y su capacidad de seguir creando experiencias transformadoras. Starlite Occident Marbella volverá a acoger en su emblemático auditorio una programación ecléctica y de primer nivel que ya cuenta con las confirmaciones de Lenny Kravitz, Maroon 5, Juan Luis Guerra, John Legend, Deep Purple, Alan Parsons, Rick Astley, Diana Krall, Jean-Michel Jarre, Gloria Trevi, Ozuna, Yandel, Manuel Turizo, Danny Ocean, Grupo Frontera, Elvis Crespo, Gente de Zona, Elena Rose, Mora, Love of Lesbian, Rosario, Vanesa Martín, Malú, Taburete, Delaossa, Iván Ferreiro y muchos más, anticipando una edición histórica.

Las entradas ya están disponibles en starliteoccident.com.

LA EXPERIENCIA STARLITE

Starlite Occident Marbella ha diseñado una experiencia 360º que trasciende el concepto tradicional de festival para convertirse en un viaje sensorial completo: desde las 20.00 h hasta el amanecer, gastronomía, conciertos de primer nivel y ocio nocturno integrados en una misma propuesta. Ubicado en la Cantera de Nagüeles, uno de los enclaves naturales más especiales del Mediterráneo, el festival configura un entorno donde la música se vive de forma única y diferencial.

Cenar en sus restaurantes —Tanabata (nikkei), Temazo (brasería), Raffaella (italiano), Ánima (mexicano) y Sandra’s Caviar Bar—, así como disfrutar de distintas propuestas de finger food, se convierte en parte esencial del recorrido. Todo ello, en un espacio con una arquitectura cuidadosamente integrada en la cantera, donde cada detalle suma y acompaña la experiencia.

Los conciertos tienen lugar en su Auditorio, un espacio al aire libre que funciona como un auténtico santuario de la música en vivo. Con un aforo reducido y una acústica natural —potenciada con tecnología de sonido de última generación— cada espectáculo goza de una calidad sonora excepcional. Íntimo y envolvente, el Auditorio permite una conexión directa entre artista y público, creando una experiencia difícil de replicar en otros recintos y posicionando a Starlite Occident Marbella como un referente internacional en experiencias musicales premium.

Tras los conciertos, la experiencia continúa cada noche en Starlite Night Club, con una programación de fiestas cuidadosamente curada, DJs y conciertos exclusivos que extienden la energía hasta la madrugada. Un punto de encuentro social que consolida el recinto como uno de los grandes hubs del verano europeo y refuerza un modelo experiencial único, convertido ya en uno de los formatos más innovadores y admirados del entretenimiento en vivo.

15 AÑOS CONSTRUYENDO UN LEGADO CULTURAL

A lo largo de sus 15 años de trayectoria, el festival ha construido un relato sólido basado en conciertos legendarios, actuaciones que ya forman parte de la historia y experiencias memorables que han dejado huella en la identidad cultural de Marbella. Más que un festival, Starlite Occident se ha consolidado como una plataforma de conexión: un ecosistema vivo donde conviven artistas que repiten edición tras edición, una audiencia fidelizada y una ciudad que ha encontrado en este proyecto un motor real de proyección cultural y económica. Hoy, Starlite Occident Marbella trasciende el concepto de evento para posicionarse como un hub cultural y social, clave en la internacionalización de Marbella como uno de los destinos imprescindibles del verano europeo.

UN MOTOR ECONÓMICO PARA MARBELLA

El festival se ha consolidado como un motor económico y turístico para Marbella y su entorno, actuando como palanca estratégica de crecimiento cada temporada. Cada verano, Starlite Occident Marbella moviliza a más de 350.000 asistentes —con un perfil internacional representando el 48,3%— y activa un efecto tractor sobre sectores clave como la hostelería, el retail, la movilidad y los servicios turísticos. Su contribución trasciende el propio recinto: genera un impacto estimado de 315,5 millones de euros anuales en el PIB español e impulsa la creación de 6.450 empleos por edición, a los que se suman más de 1.000 puestos directos vinculados a la operativa del festival. Un modelo de éxito que no solo dinamiza la economía local, sino que posiciona a Marbella en el radar global de los grandes destinos experienciales.

CULTURA CON IMPACTO SOCIAL

Desde sus inicios, Starlite ha integrado la cultura como una palanca de impacto con vocación transformadora, capaz de trascender el escenario y generar valor real en la sociedad. En esta línea, la Fundación Starlite —activa desde 2010 como brazo solidario del grupo— impulsa iniciativas educativas, sociales y de inclusión orientadas a ampliar oportunidades y construir un modelo más equitativo. Este compromiso se materializa cada verano en la Gala Starlite Occident, celebrada en Marbella y posicionada como uno de los grandes hitos solidarios del calendario cultural en España. Un punto de encuentro de alto nivel que reúne a talento artístico, líderes empresariales y referentes internacionales en torno a un mismo objetivo: activar el poder de la música, el arte y la cultura como motores tangibles de cambio social.