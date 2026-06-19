Galician Army siguen haciendo música de otra galaxia y aterrizan con “UFO”

El siguiente lanzamiento de los gallegos carga con esa nostalgia sci-fi que tanto los define y sienta las bases de un sonido característico pero más maduro.

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Hoy, 19 de junio, los djs y productores lucenses, Galician Army, publican un nuevo tema yapuestan más por volver a las raíces instrumentales.

Con un tempo de 140 BPM (característico del techno), este french house acelerado de raíces techno presenta un vicioso y extasiado loop de una melodía cromática ascendente hecha con un sintetizador, sin olvidar su característico arpegio del minuto 1:30.

Siendo así el hijo bastardo que tuvieron Rock n’ Roll y Burnin’ (Daft Punk) en los 80, UFO está encaminado hacia un sonido más puramente club pero, aún así, mantiene la identidad y musicalidad que define el proyecto.

Mucha rave, sí, pero no se olvidan del synthwave, presente en el puente que, conforme avanza, cambia la tonalidad y nos envuelve un aura ciertamente distinta. Asimismo, según el dúo de DJs:

UFO es uno de los pocos temas instrumentales que hemos producido hasta el momento y quesigue definiendo la dirección de Galician Army de aquí en adelante. Un tema cañero quepuede recordar a los cortes más agresivos del french house de los 90 y 00, con BPM acelerados y un break melódico que funciona como reposo. Teníamos muchas ganas de hacer un tema totalmente enfocado al directo y que uniese nuestros 2 mundos: el club y la música cinematográfica.

Galician Army han sido seleccionados en el marco del programa BATEA, una alianza estratégica entre Esmerarte y la Fundación Paideia Galiza, cuyo objetivo es impulsar el talento musical y acompañar a artistas en fase de crecimiento y consolidación.

Próximos conciertos

20/3 – Filter by Galician Army con Boyanka (The Way Club – Santiago de Compostela)

12/06 – Surfing The Lérez 2026 (live set) (Pontevedra)

13/06 – Mazo Club (Madrid)

20/06 – Makrofesta (Tomiño, Pontevedra)

25/07 – A Moura Fest (Ramirás, Ourense)

8/08 – Festas do Bote (Arzúa, Lugo)

4-5/09 – Recorda Fest 2026 (live set) (A Coruña)