Ansu Fati estrena ‘Sea como sea’ y se convierte en el primer jugador en la historia del FC Barcelona en lanzar una carrera musical oficial

Ansu Fati publica el 19 de junio de 2026 “Sea Como Sea”, su primer sencillo oficial como artista musical, disponible en todas las plataformas digitales bajo Music Brokers, con distribución global a cargo de The Orchard (Sony Music). El lanzamiento marca un hito en la intersección entre fútbol y música popular contemporánea: por primera vez, un jugador del FC Barcelona, un club que durante los últimos años ha mantenido un vínculo institucional activo con la industria musical global, se incorpora al universo de la música popular como creador desde dentro de la propia institución.

El proyecto musical de Ansu Fati nació en la ruta corta entre Mónaco y Niza, donde el extremo aterrizó cedido por el FC Barcelona al AS Monaco en julio de 2025. En las tardes posteriores a los entrenamientos, junto a su compañero de equipo y amigo Paul Pogba, comenzó a cruzar a Niza para frecuentar el estudio del productor Gambinoalaprod como una forma de canalizar la intensidad emocional de su carrera deportiva. “Me gusta expresar lo que vivo”, ha declarado el propio Ansu sobre el origen del proyecto en entrevistas públicas recientes.

“Sea Como Sea” propone una fusión tripartita que refleja la biografía del artista: el Afrobeats de su Bisáu natal, el Reggaeton de la Andalucía donde se crió desde los seis años, y el Amapiano sudafricano que ha redefinido el pulso de la música global durante los últimos años. La canción está producida por Gambinoalaprod (Niza), Adrián Ayerbe (Madrid) y Federico Scialabba (Nueva York). “Sea Como Sea” es un debut sin colaboraciones, un primer enunciado a solas, como afirmación de identidad propia.

El lanzamiento se produce mientras la selección española disputa el Mundial 2026 entre el debut del 15 de junio y el cierre de grupo del 26. Ansu Fati cierra la temporada de Ligue 1 con once goles en veinticinco partidos, el mejor promedio por minuto entre los futbolistas españoles de las cinco grandes ligas europeas, internacional con la selección española con dos goles en diez partidos, y con la opción de compra del AS Monaco sobre la mesa. El estribillo de la canción, “la voy a conseguir, sea como sea”, admite múltiples lecturas en este contexto, desde la literal de la letra hasta el horizonte deportivo abierto que el artista atraviesa. El lanzamiento está acompañado por una campaña paralela de contenidos en redes sociales junto a otros futbolistas de élite amigos del artista.

“Mucha gente cree que conoce mi historia porque vio mis goles. Lo que escucharán en esta música es la otra mitad. Que salga justo ahora, mientras se juega un Mundial, no es algo que haya calculado: es lo que vivo”, comenta Ansu Fati.

“Sea Como Sea” se publica bajo Music Brokers, única multinacional discográfica independiente con presencia consolidada en los principales mercados del mundo y con gran reconocimiento internacional. La distribución global del lanzamiento está a cargo de The Orchard, división de distribución y servicios independientes propiedad de Sony Music Entertainment, lo que garantiza presencia simultánea del sencillo en todas las plataformas digitales y todos los territorios estratégicos del proyecto.

SOBRE ANSU FATI:

Anssumane Fati Vieira (Bisáu, Guinea-Bisáu, 2002) es jugador del FC Barcelona, actualmente cedido al AS Monaco, e internacional con la selección española. Formado en La Masia desde los diez años, debutó con el primer equipo del FC Barcelona en agosto de 2019 a los dieciséis años y se convirtió en el goleador más joven de la historia del club en La Liga. Posteriormente se convirtió en el goleador más joven de la historia de la UEFA Champions League. Tras una serie de lesiones que marcaron varias temporadas, en 2025 inició una nueva etapa cedido al AS Monaco, donde ha recuperado su mejor versión deportiva y donde dio inicio, en paralelo, a su proyecto musical.

DATOS DEPORTIVOS 2025-26: