Enrique Santiago acusa al PP de Madrid de realizar una “limpieza social” con las personas sin hogar

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida registra una iniciativa en el Congreso dirigida al Ministerio de Igualdad en la que, entre otras cuestiones, interroga si “tiene previsto dar traslado de estos hechos a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato” para que “valore iniciar una investigación de oficio” .

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha registrado una iniciativa en el Congreso para que los máximos responsables del Gobierno en la materia expliquen “qué actuaciones” piensan llevar a cabo “en el ejercicio de sus funciones de promoción y garantía de la igualdad de trato” frente a la “limpieza social” emprendida por el Ayuntamiento de Madrid contra las personas que viven en la calle.

El equipo de Gobierno del alcalde José Luis Martínez-Almeida suprimió el aviso previo a las personas en situación de sinhogarismo antes de que operativos de limpieza municipales actúen sin contemplaciones en las zonas donde malviven, lo que se ha traducido en las últimas semanas en eliminar su ropa, sus enseres, arrasar con cualquier tipo de pertenencia y, en algunos casos, hasta tirar su documentación.

En su iniciativa, Santiago pregunta previamente al Ministerio de Igualdad si “tiene conocimiento” de estos hechos de los que han informado con detalle distintos medios de comunicación y “qué valoración” hace “sobre el impacto que estas instrucciones municipales tienen en la igualdad de trato, considerando que la ley prohíbe la discriminación indirecta por situación socioeconómica (artículo 6 de la Ley 15/2022)”

Para Izquierda Unida, esta práctica se enmarca en “un patrón de criminalización de las personas en situación de sinhogarismo que los organismos internacionales de derechos humanos han identificado y condenado de forma reiterada”.

Las actuaciones que perpetra el equipo de gobierno municipal del PP en Madrid suponen un “agravio comparativo” que evidencia una “aplicación discriminatoria de las ordenanzas municipales”. Mientras que para retirar otros enseres o bienes en la vía pública -como vehículos abandonados o mobiliario de terrazas- siguen “procedimientos reglados que incluyen notificaciones y plazos de alegaciones, la supresión del aviso previo en el caso de las personas sin hogar elimina cualquier garantía procedimental”.

“Esta distinción de trato por razón de situación socioeconómica contraviene la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que garantiza estos derechos independientemente de la capacidad económica de la persona”, incide Enrique Santiago.

De ahí que el diputado y portavoz de IU en el Congreso interroga también sobre si “tiene previsto el Gobierno dar traslado de estos hechos a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato” para que “valore iniciar una investigación de oficio, dada la posible gravedad de la desprotección denunciada”.

Ofensiva del PP contra los más vulnerables

Izquierda Unida plantea en la pregunta escrita registrada dirigida al Gobierno por su portavoz cómo piensa actuar en concreto “para que el Ayuntamiento de Madrid cese en esta práctica” y denuncia que estas actuaciones “suponen una alarmante ofensiva institucional contra los derechos de las personas más vulnerables, sustituyendo la intervención social por el hostigamiento administrativo”.

Enrique Santiago advierte de que las mentiras con las que ha respondido el PP tras conocerse cómo opera en Madrid intentan tapar “no solo que vulnera la dignidad de las personas afectadas, sino que utiliza los servicios de limpieza como una herramienta de segregación encubierta para invisibilizar la pobreza extrema en el espacio público”.

Para IU, estamos sencillamente ante una política de “limpieza social” que contraviene los avances legislativos en igualdad de trato y que exige una respuesta contundente del Gobierno para garantizar que la vulnerabilidad económica no sea causa de una desprotección jurídica absoluta.