Ione Belarra vincula el incremento del gasto en defensa con el enriquecimiento de las élites y reclama frenar lo que califica de “rearme”

Ione Belarra, secretaria general de Podemos y candidata a la Comunidad de Madrid en las proximas elecciones, ha arremetido nuevamente contra la escalada militarista europea, calificando el actual aumento de los presupuestos de Defensa como un «rearme criminal».

La dirigente política sostiene que este gasto no responde a una necesidad de seguridad, sino que actúa como un mecanismo para incrementar los beneficios de los grandes grupos económicos, a los que se refiere como «superricos», en detrimento de los servicios públicos.

Este posicionamiento de la formación morada genera, de manera recurrente, una fuerte división en el arco parlamentario. Mientras que desde el Gobierno y los principales partidos de la oposición se defiende que el incremento en defensa es un compromiso ineludible con los aliados internacionales y una necesidad para garantizar la seguridad en un escenario global marcado por la incertidumbre, el resto de formaciones políticas suelen reprochar a Podemos que su discurso ignora la complejidad de las amenazas actuales y la importancia de la disuasión.

Por su parte, la dirección de Podemos se mantiene firme, utilizando esta línea argumental para consolidar su perfil ideológico ante una base electoral que, en gran medida, respalda su rechazo a los presupuestos militares en favor de lo que denominan «políticas de paz»