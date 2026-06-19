Tenay Rodríguez lanza Tenavision e inaugura oficinas en Miami

La nueva productora de contenidos apuesta por el desarrollo de reality, series, documentales, producciones biográficas y nuevos formatos audiovisuales para televisión, plataformas digitales y nuevas audiencias.

La comunicadora, productora y empresaria cubanoamericana Tenay Rodríguez vuelve a ser noticia. Este próximo 19 de junio realizará la inauguración oficial de Tenavision, una nueva productora de contenidos con sede en Miami que nace con el objetivo de crear, desarrollar y producir propuestas audiovisuales para televisión, plataformas digitales y medios tradicionales.

La apertura marca también el lanzamiento de sus primeras instalaciones en la ciudad de Miami, incluyendo modernos estudios y oficinas de producción ubicados en Doral, en el condado de Miami-Dade, diseñados para creadores de contenido, influencers, ruedas de prensa, podcasts, programas de televisión, producciones digitales, press junkets, entrevistas promocionales y marcas que buscan generar contenido profesional de alto valor para sus audiencias.

Fundada por Tenay Rodríguez, quien también es la conductora de El Show de Tenay y del podcast Desnúdate con Tenay, Tenavision surge como una plataforma de producción integral con visión internacional, orientada al desarrollo de contenidos originales en español y formatos que conecten con la comunidad latina en Estados Unidos, Latinoamérica y otros mercados.

Además de producir El Show de Tenay y Desnúdate con Tenay, Tenavision desarrollará nuevos formatos de entretenimiento, incluyendo reality shows, series, documentales, producciones biográficas, entrevistas especiales, contenidos digitales y proyectos audiovisuales pensados para las nuevas formas de consumo de las audiencias actuales.

“Tenavision nace de una visión muy clara: crear contenido con alma, propósito y alcance, desde Miami para el mundo. La inauguración de nuestras oficinas en Doral representa el inicio de una nueva etapa como productora, no solo para El Show de Tenay y Desnúdate con Tenay, sino también para todos los nuevos formatos que estaremos desarrollando. Queremos producir historias reales, abrir espacios para el talento latino, impulsar nuevas oportunidades en la industria y crear entretenimiento que inspire, conecte y transforme”,expresó Tenay Rodríguez, fundadora y productora de Tenavision.

Actualmente, Tenay Rodríguez lidera proyectos como El Show de Tenay y el exitoso podcast Desnúdate con Tenay, plataformas desde las cuales ha logrado conectar con miles de personas a través de entrevistas, historias de superación, emprendimiento, entretenimiento, liderazgo y contenido con propósito. Ahora, con Tenavision, amplía su visión empresarial para desarrollar nuevas producciones originales y ofrecer infraestructura profesional para la creación de contenido audiovisual.

El Show de Tenay celebra la cultura, el talento y las historias de la comunidad latina mediante entrevistas íntimas con artistas, líderes, emprendedores y personalidades inspiradoras; música en vivo; invitados especiales; historias reales; y contenido positivo, entretenido y familiar que promueve valores, empoderamiento y crecimiento personal.

Por su parte, Desnúdate con Tenay es un podcast de entrevistas y conversaciones profundas donde las máscaras caen y el alma habla. A través de historias reales, experiencias de vida y herramientas prácticas, Tenay conversa con invitados inspiradores sobre temas que realmente importan.

Además de funcionar como una productora de contenidos originales, Tenavision nace como un centro de producción integral con la capacidad de albergar grabaciones de podcasts, programas de televisión, entrevistas, producciones comerciales, contenidos para redes sociales, proyectos corporativos y producciones destinadas a plataformas digitales y medios tradicionales.

Con esta nueva apuesta empresarial, Tenay Rodríguez continúa fortaleciendo su presencia en la industria del entretenimiento y la comunicación, creando espacios que impulsan la innovación, el desarrollo de nuevos talentos y la producción de contenido de alta calidad.

Más allá de los proyectos que se producirán desde Tenavision, la iniciativa representa una importante generación de oportunidades laborales y de crecimiento para profesionales del sector creativo y audiovisual en Miami, consolidando a la ciudad como un punto estratégico para la creación de contenido en español.

La inauguración oficial de Tenavision se llevará a cabo este próximo 19 de junio en la ciudad de Miami, reuniendo a empresarios, artistas, creadores de contenido, medios de comunicación y personalidades de diferentes industrias para conocer de primera mano este nuevo proyecto que promete convertirse en un importante punto de encuentro para la producción audiovisual y la creación de contenidos en el sur de la Florida.

Sobre Tenavision

Tenavision es una productora de contenidos con sede en Miami, fundada por Tenay Rodríguez. Sus estudios y oficinas de producción están ubicados en Doral, en el condado de Miami-Dade. La compañía produce actualmente para televisión El Show de Tenay y el podcast Desnúdate con Tenay, además de desarrollar reality shows, series verticales y horizontales, documentales, producciones biográficas, contenidos digitales y nuevos formatos de entretenimiento dirigidos a la comunidad latina.

Sobre Tenay Rodríguez

Tenay Rodríguez es comunicadora cubanoamericana, autora, conferencista, empresaria, productora, fundadora de Tenavision y conductora de El Show de Tenay y Desnúdate con Tenay. Su trabajo integra comunicación, entretenimiento, liderazgo, crecimiento personal y empoderamiento, conectando con audiencias que buscan contenido auténtico, inspirador y con propósito.