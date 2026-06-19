Toromítico publica Todo lo que se pierde y no está en los cajones, el último libro de David Robles,una lectura que reafirma la apuesta del autor por una narrativa infantil visual, honesta, sugerente y abierta a la interpretación, donde cada imagen invita a detenerse, observar y descubrir

Todo lo que se pierde y no está en los cajones es una obra pensada para ser leída en equipo, entre padres e hijos, un bonito viaje durante el que los más pequeños aprenderán una lección fundamental: «Siempre que se pierde, también se gana. Solo hay que saber buscar».

Con un cuidado diseño repleto de ilustraciones, su protagonista Rodolfo: pierde una letra, después el norte, el paraguas y la memoria en una historia repleta de humor para recordarnos que equivocarse también es avanzar.

El autor

David Robles es director creativo e ilustrador con más de dos décadas de trayectoria en el ámbito de la comunicación visual. A lo largo de su carrera ha desarrollado un lenguaje propio donde la ilustración no es un complemento, sino el núcleo expresivo desde el que construye relatos, identidades y emociones. Su trabajo se caracteriza por un trazo gestual y una mirada contemporánea que conecta lo conceptual con lo intuitivo, explorando la capacidad de la imagen para narrar más allá de las palabras. Esta sensibilidad se traslada de forma natural al álbum ilustrado, un territorio donde encuentra plena libertad para investigar el ritmo visual, el silencio narrativo y la complicidad con el lector. En el ámbito editorial ha publicado títulos como Aurora, una lince en Doñana y Mi primer domingo, donde ya se percibe su interés por las historias con carga emocional y una fuerte identidad visual.

Ha sido reconocido con diversos premios nacionales e internacionales de diseño y creatividad, y compagina su labor como director creativo con una creciente dedicación al desarrollo de proyectos editoriales. Todo lo que se pierde y no está en los cajones es su primera publicación en Toromítico.