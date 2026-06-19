“Una ilusión”, el EP de 7” con el que Modelo de Respuesta Polar celebra los 10 años de “Dos amigos”

El lanzamiento incluye la canción inédita “Una ilusión” y una nueva versión de “Dos amigos”, disponible exclusivamente en esta edición.

Descubre más noticias musicales como ésta

Tras anunciar una gira especial por salas de todo el país y presentar la canción “Una ilusión”, Modelo de Respuesta Polar continúa celebrando el décimo aniversario de “Dos amigos”, el álbum que marcó un punto de inflexión en la trayectoria del grupo, con el lanzamiento de “Una ilusión”, un EP especial en formato vinilo de 7 pulgadas que se encuentra ya disponible.

Publicado originalmente como un proyecto impulsado junto a su público a través de una campaña de crowdfunding, “Dos amigos”supuso un salto decisivo para la banda, consolidándolos como una de las propuestas más sólidas y respetadas del circuito independiente nacional. Diez años después, el disco regresa en una edición física limitada y exclusiva que revisita aquel momento fundacional desde la madurez y la perspectiva del tiempo.

Este EP incluye la reciente canción “Una ilusión” y una versión inédita del tema “Dos amigos”, disponible únicamente en este formato físico, reforzando el carácter exclusivo y de celebración de este lanzamiento.

En palabras de Borja Mompó, cantante del grupo: “Volver a editar, tener esa sensación de que la maquinaria vuelve a ponerse en marcha. Tiempos, deadlines, decisiones por doquier y ese gusanillo en el estómago que marca un inicio de etapa.”

El propio artista explica que esta reedición no estaba inicialmente en los planes de la banda: “Celebrar el 10º aniversario con una edición física era algo que no estaba en nuestros planes. También teníamos claro que si lo hacíamos no podía ser una reedición al uso, por eso hemos querido que sea una mezcla entre lo nuevo y ese sonido de antes. Más que rebuscar en la nostalgia queríamos encontrar un balance entre la ilusión de lo que está por venir y la mirada agradecida a todos estos años.”

El resultado es una edición concebida en formato de cara A y cara B, una estructura que, según la banda, resume la esencia del proyecto: “Algo aparentemente sencillo pero que contiene la esencia de un proyecto que nos ha llevado la vida en él. Una edición limitada que únicamente podrá conseguirse en nuestros conciertos de la gira aniversario y a través de nuestros canales. Algo bonito, modesto y hecho desde el corazón, siempre ha sido esta nuestra manera de hacer las cosas.”

Este aniversario no solo celebra un disco, sino todo lo que ocurrió a su alrededor: giras, escenarios compartidos, emociones y una conexión con el público que ha permanecido intacta a lo largo de la década. Canciones como “Momentos similares”, “La juventud y el tiempo” o “Cosas increíbles” siguen formando parte esencial del imaginario del grupo y volverán a cobrar vida en la gira conmemorativa.

La gira llevará esta celebración a algunas de las principales salas del país. Madrid, Valencia, Oviedo, Barcelona y Málaga serán los escenarios de este reencuentro, donde la banda revisitará en directo los temas más representativos de su carrera en unas fechas concebidas como celebración y retorno a la esencia del proyecto. Las entradas ya están a la venta en la web www.hookmanagement.net

El 10º aniversario de “Dos amigos” confirma la vigencia de un disco que, una década después,sigue resonando con la misma intensidad, abriendo una nueva etapa para Modelo de Respuesta Polar sin perder de vista su origen.