Última hora: El Poder Judicial valora una sesión extraordinaria tras el último auto del juez Peinado

Los miembros de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analizan a esta hora la posibilidad de convocar una sesión extraordinaria.

El motivo es el reciente auto del juez Juan Carlos Peinado, quien ordenó ayer la retirada del pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El magistrado justificó su decisión argumentando un hipotético riesgo de fuga, al señalar que los escoltas policiales que la acompañan podrían «facilitar» su salida del país.

Fotografía: La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ.