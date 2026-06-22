El Camino a Vela entra en su última semana: del corazón atlántico de Galicia al Obradoiro

La XI Travesía El Camino a Vela continúa navegando por la Costa da Morte rumbo a Muxía y Muros antes de poner proa a Barbanza, recrear la Traslatio por el Ulla al llegar a Vilagarcia de Arosa y culminar en Santiago el próximo sábado 27 de junio.

Los peregrinos del mar inician hoy su última semana de navegación para afrontar las dos últimas etapas por la Costa da Morte. Tras su escala ayer en A Coruña, donde fueron recibidos por la Autoridad Portuaria, los integrantes de la singladura jacobea han subido de nuevo a bordo esta mañana rumbo a Muxía, una de las grandes referencias espirituales y marineras del Camino en la Costa da Morte. A su llegada, les espera la obligada visita al Santuario da Virxe da Barca, enclave ligado a la tradición jacobea, al Atlántico y a la identidad cultural de la localidad.

Mañana, la Travesía continuará hacia Muros, villa marinera de fuerte personalidad patrimonial y portuaria, donde los participantes harán jornada de descanso el miércoles para recuperar fuerzas antes de reanudar la navegación hacia Barbanza, con escala en A Pobra do Caramiñal. Desde allí, los veleros realizarán la última etapa por mar hasta Vilagarcía de Arousa, donde recrearán la Traslatio remontando el río Ulla, uno de los momentos más simbólicos de El Camino a Vela por su conexión directa con el Camino de Santiago marítimo original.

El recorrido culminará el sábado 27 de junio con la caminata Padrón–Santiago, último tramo -a pie- de esta peregrinación marítima, hasta alcanzar la Plaza del Obradoiro, donde los peregrinos rendirán culto al Apóstol.

Profesiones Azules: protagonistas en las escalas de la Travesía

En esta XI Travesía, El Camino a Vela navega bajo el lema de las Profesiones Azules, un mensaje que cobra especial sentido en Galicia, donde el mar forma parte de la vida, la economía y la identidad de muchas localidades costeras.

La presencia de BluePath a bordo, la plataforma digital que quiere acercar a jóvenes, familias y comunidades locales las oportunidades formativas y profesionales vinculadas a la Economía Azul, ha protagonizado algunos de los momentos y actividades clave en las diferentes escalas de El Camino a Vela. La navegación, la pesca, la actividad portuaria, la construcción naval, el turismo azul, la ciencia marina, la tecnología y la sostenibilidad son también caminos de futuro para las nuevas generaciones.

El Camino a vela cuenta, entre otros, con el apoyo de la Axencia Turismo de Galicia y la colaboración de entidades comprometidas con el desarrollo sostenible de la Economía Azul. Repsol participa como patrocinador principal de la edición 2026, junto con Touron/Mercury, B&G, Aqualia y el IME como patrocinadores.