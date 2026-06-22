El CD Lugo Genuine pone el broche a una nueva temporada de LALIGA GENUINE Moeve en Madrid

El equipo inclusivo albivermello participó en la tercera fase de la competición, en una nueva cita marcada por la convivencia, el compañerismo y los valores Genuine.

El Club Deportivo Lugo Genuine puso este fin de semana el punto y final a su participación en la temporada 2025/26 de LALIGA GENUINE Moeve, tomando parte en la fase final de la competición celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.

La gran fiesta de clausura reunió a los equipos participantes de una competición que, una temporada más, volvió a convertir el fútbol en una herramienta de inclusión, compañerismo y crecimiento personal. Durante tres días, jugadores y jugadoras, técnicos, voluntarios y familiares compartieron experiencias inolvidables en un ambiente marcado por el respeto, la convivencia y la amistad, valores que definen la esencia de la familia Genuine.

En el apartado deportivo, el conjunto albivermello disputó tres encuentros. Los nuestros se enfrentaron al CD Tenerife EDI, que se impuso por 4-0, y posteriormente compartieron dos emocionantes partidos ante el Nàstic de Tarragona (1-1) y el Levante UD EDI (2-2).

Sin embargo, como siempre ocurre en LALIGA GENUINE Moeve, los resultados fueron lo menos importante. Lo verdaderamente especial volvió a estar en cada abrazo, cada reencuentro y cada momento compartido con compañeros y compañeras de otros clubes. Una competición en la que ganar significa disfrutar, aprender y seguir construyendo un fútbol más inclusivo entre todos.

Con la cita de Madrid concluye una nueva temporada para el nuestro equipo inclusivo, que a lo largo de los últimos meses tuvo la oportunidad de visitar Tarragona, Gijón, Burgos y Las Rozas, disfrutando en cada sede de los valores que unen a toda la familia Genuine.

Desde el CD Lugo queremos felicitar a todos nuestros jugadores y jugadoras por representar con orgullo los colores albivermellos durante toda la temporada y agradecer a las familias, voluntarios y técnicos su apoyo constante.