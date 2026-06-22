El Senado respalda la iniciativa de José Manuel Balseiro para exigir un plan real y con plazos para la llegada del AVE a Lugo

El Senado ha aprobado una iniciativa impulsada por el parlamentario José Manuel Balseiro, mediante la cual se exige al Gobierno central la puesta en marcha de un plan definitivo para la llegada de la Alta Velocidad (AVE) a la ciudad de Lugo. Con esta aprobación, se insta al Ejecutivo a abandonar las promesas que han marcado los últimos años y a presentar, con carácter inmediato, un cronograma de trabajo y una partida de inversiones concretas y presupuestadas.

Tras años de sucesivos anuncios sin materialización efectiva, la propuesta busca desbloquear una demanda histórica de la provincia de Lugo, que sufre un aislamiento ferroviario que lastra su competitividad económica y social.

«No podemos aceptar más dilaciones. Lo que Lugo necesita no son intenciones, sino compromisos firmes», ha declarado Balseiro tras la votación. La iniciativa aprobada en la Cámara Alta subraya la necesidad de que el Gobierno deje de postergar una infraestructura que es clave para la vertebración territorial de Galicia.

Los puntos clave exigidos al Ministerio de Transportes son:

Presentación de un calendario de obra: Una hoja de ruta clara que especifique las fases de ejecución.

Una hoja de ruta clara que especifique las fases de ejecución. Partidas presupuestarias concretas: Garantizar la financiación necesaria para que el proyecto deje de ser una declaración de intenciones y se convierta en una realidad presupuestaria.

Garantizar la financiación necesaria para que el proyecto deje de ser una declaración de intenciones y se convierta en una realidad presupuestaria. Transparencia en la gestión: Rendición de cuentas periódica sobre el avance de los trabajos.

Balseiro ha reiterado que esta aprobación es un paso fundamental, pero ha asegurado que su labor no termina aquí. «Seguiremos defendiendo lo que es justo para nuestra provincia. Lugo merece las mismas oportunidades que el resto de los territorios y no permitiremos que este proyecto caiga de nuevo en el olvido o en el cajón de las promesas incumplidas», concluyó el parlamentario.

Con este respaldo del Senado, se abre una nueva etapa de presión política para asegurar que el compromiso con el AVE a Lugo se transforme, finalmente, en hechos tangibles para los ciudadanos.