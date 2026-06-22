Felix Bolaños: “El PP quiere lograr en los Tribunales mediante “querellas falsas” lo que no ha conseguido en las urnas”

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha lanzado hoy un duro mensaje en la cadena SER, denunciando lo que califica como una «persecución política» contra los sectores progresistas. Según el ministro, esta estrategia se articula a través de la interposición de «querellas falsas» por parte de organizaciones a las que ha vinculado con la extrema derecha, una táctica en la que, asegura, también participan el Partido Popular y Vox.

Daño a la democracia

Durante su intervención, Bolaños ha subrayado la gravedad de este escenario, advirtiendo que la judicialización de la vida política, cuando se basa en denuncias sin fundamento, está erosionando los pilares del sistema. «Se intenta acabar con nosotros a base de querellas falsas. Los progresistas estamos sufriendo una persecución política», ha manifestado el ministro, haciendo hincapié en que este tipo de actuaciones no solo afectan a los individuos denunciados, sino que «están haciendo mucho daño a la democracia y a las instituciones».

El titular de Justicia ha señalado una connivencia entre grupos ultraderechistas y los principales partidos de la oposición, sugiriendo que la derecha política utiliza estas acciones judiciales como una herramienta para intentar lograr en los tribunales lo que no han conseguido en las urnas. Con estas declaraciones, el Gobierno vuelve a poner el foco en la polarización política y en el uso del Poder Judicial como un frente de batalla electoral.