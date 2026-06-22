Galicia se prepara para un episodio de altas temperaturas con aviso naranja en Ourense

Fecha de inicio: 23 de junio de 2026, 13:00 h.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso por un episodio de calor intenso que afectará a toda la comunidad gallega a partir del mediodía de este martes. El ascenso térmico será especialmente significativo en la provincia de Ourense.

La previsión meteorológica establece los siguientes niveles de riesgo:

Aviso Naranja (Hasta 39ºC): Se activará en las zonas del Noroeste y Miño (Ourense) , donde los termómetros podrían alcanzar los 39ºC.

Se activará en las zonas del , donde los termómetros podrían alcanzar los 39ºC. Aviso Amarillo (Hasta 38ºC): Previsto en Sur de Lugo y Valdeorras (Ourense) , con máximas de hasta 38ºC.

Previsto en , con máximas de hasta 38ºC. Aviso Amarillo (Hasta 36ºC): En el Centro de Lugo, Sur y Montaña de Ourense e interior de Pontevedra , se prevé que las temperaturas lleguen a los 36ºC.

En el , se prevé que las temperaturas lleguen a los 36ºC. Aviso Amarillo (Hasta 34ºC): En el Interior de A Coruña y Montaña de Lugo, los valores alcanzarán los 34ºC.

Recomendaciones de seguridad

Ante estas condiciones meteorológicas, es fundamental extremar las precauciones para prevenir riesgos para la salud, especialmente entre los colectivos más vulnerables (niños, personas mayores y enfermos crónicos). Las autoridades sanitarias recuerdan seguir estas pautas: