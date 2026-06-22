Galicia se prepara para un episodio de altas temperaturas con aviso naranja en Ourense

Fecha de inicio: 23 de junio de 2026, 13:00 h.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso por un episodio de calor intenso que afectará a toda la comunidad gallega a partir del mediodía de este martes. El ascenso térmico será especialmente significativo en la provincia de Ourense.
La previsión meteorológica establece los siguientes niveles de riesgo:
- Aviso Naranja (Hasta 39ºC): Se activará en las zonas del Noroeste y Miño (Ourense), donde los termómetros podrían alcanzar los 39ºC.
- Aviso Amarillo (Hasta 38ºC): Previsto en Sur de Lugo y Valdeorras (Ourense), con máximas de hasta 38ºC.
- Aviso Amarillo (Hasta 36ºC): En el Centro de Lugo, Sur y Montaña de Ourense e interior de Pontevedra, se prevé que las temperaturas lleguen a los 36ºC.
- Aviso Amarillo (Hasta 34ºC): En el Interior de A Coruña y Montaña de Lugo, los valores alcanzarán los 34ºC.
Recomendaciones de seguridad
Ante estas condiciones meteorológicas, es fundamental extremar las precauciones para prevenir riesgos para la salud, especialmente entre los colectivos más vulnerables (niños, personas mayores y enfermos crónicos). Las autoridades sanitarias recuerdan seguir estas pautas:
- Hidratación constante: Beber agua y líquidos con frecuencia, incluso sin sentir sed.
- Evitar la exposición solar: No realizar actividades al aire libre ni exponerse directamente al sol durante las horas centrales del día (especialmente entre las 12:00 y las 18:00 horas).
- Refugio en lugares frescos: Permanecer el mayor tiempo posible en espacios cerrados, climatizados o ventilados.
- Vigilancia: Prestar especial atención a posibles síntomas compatibles con un golpe de calor, como dolor de cabeza intenso, mareos, debilidad, náuseas o confusión. En caso de aparición de estos síntomas, se recomienda buscar asistencia médica inmediata.