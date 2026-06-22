O Campus Industrial de Ferrol amplía a súa oferta formativa cun máster interuniversitario en Vehículos Autómonos único no noroeste peninsular

A formación, promovida polas tres universidades públicas galegas – a Universidade de Vigo (UVigo), a Universidade de Santiago de Compostela (USC) e a Universidade da Coruña (UDC) – capacitará a profesionais do sector da automoción, da aeronáutica e do naval.
A Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) acollerá, a partires do mes de setembro, o Máster Universitario en Vehículos Autónomos (MUVA), unha titulación interuniversitaria pioneira no noroeste peninsular pensada para formar a profesionais do eido da enxeñaría que sexan quen de deseñar, percibir e controlar sistemas autónomos en calquera medio. Detrás deste título están as tres universidades públicas galegas: a Universidade de Vigo (UVigo), quen exerce como coordinadora, a Universidade de Santiago de Compostela (USC)e a Universidade da Coruña (UDC).
Ademais de neste centro do Campus Industrial de Ferrol, este título interuniversitario impartirase na Escola de Enxeñaría de Aeronáutica e do Espazo, situada no Campus Auga de Ourense e pertencente á Universidade de Vigo (UVigo), e na Escola Politécnica Superior de Enxeñaría, emprazada no Campus Terra de Lugo e pertencente á Universidade de Santiago de Compostela (USC). Ao longo dos dous primeiros cuadrimestres, o alumnado recibirá formación común vinculada ao eido da robótica. O programa inclúe materias relacionadas coa percepción e fusión sensorial, coa visión artificial, co mapeado e a localización, coas comunicacións, cos sistemas embebidos oumesmo coa robótica móbil.
O terceiro cuadrimestre será o da especialización, orientando así ao seu estudantado cara o sector da automoción, da aeronáutica ou do naval. Deste xeito, a Universidade de Vigo (UVigo) formará a seu alumnado no eido dos vehículos terrestres abordando temas como o modelado e simulación de vehículos terrestres, o control de vehículos terrestres ou a enxeñaría de vehículos terrestres. Pola súa banda, a Universidade de Santiago de Compostela (USC) especializarase no campo dos vehículos aéreos ofrecendo formación específica en robótica aérea, na dinámica de voo, no guiado, navegación e control e mesmo nos denominados sistemas de observación. Para rematar, a Universidade da Coruña (UDC) centrarase no eido dos vehículos mariños con materias vinculadas á enxeñaría de vehículos mariños, ao control de vehículos mariños, á sensorización e comunicación submarina e ás estratexias para as operacións mariñas.
Esta nova titulación contará con 24 prazas distribuídas de xeito equilibrado entre as tres universidades participantes. Así, a Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) disporá de 8 prazas, a mesma cifra que a Escola de Enxeñaría de Aeronáutica e do Espazo (Ourense) e a Escola Politécnica Superior de Enxeñaría (Lugo). A formación combinará docencia presencial e en liña e está dirixida principalmente a persoas graduadas en Enxeñaría Informática, Enxeñaría Industrial, Telecomunicacións, Enxeñaría Naval e Oceánica, así como noutras ramas de enxeñaría afíns.
Preinscrición e matrícula
O prazo de inscrición nos másters universitarios da Universidade da Coruña (UDC) para o curso 2026/27 permanecerá aberto ata o vindeiro 13 de xullo. A listaxe provisional de persoas admitidas publicarase o 24 de xullo abríndose un período de reclamacións que se prolongará ata o día 26. As listaxes definitivas daranse a coñecer o 30 de xullo polo que a matrícula poderá realizarse entre o31 de xullo e o 4 de agosto.
Másters universitarios no Campus Industrial de Ferrol Curso 2026/27
Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF)
|Nome
|Tipo
|Modalidade
|Créditos
|Prazas
|Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
|Habilitante
|Presencial
|120
|40
|Máster Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica
|Habiltante
|Presencial
|120
|20
|Máster Universitario en Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade
|Internacional
|Presencial En Liña
|60
|25
|Máster Universitario en Informática Industrial e Robótica
|Interuniversitario
|Presencial En Liña
|60
|30
|Máster Universitario en Fabricación Aditiva
|Interuniversitario
|Presencial
|60
|10
|Máster en Realidade Estendida
|Interuniversitario
|Presencial
|90
|10
|Máster Universitario en Vehículos Autónomos Curso 2026/27
|Interuniversitario
|Presencial En Liña
|90
|8
|Máster Universitario en Tecnoloxía Téxtil e Moda Sostible
|Presencial
En liña
|90
|30
|Máster Universitario en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos
|Presencial
|120
|20
|Máster Erasmus MundusRenewable Energy and Sustainable Construction – RESCO Curso 2026/27
|Internacional
|Presencial
|120
|35
Escola Universitaria de Deseño Industrial (EUDI)
|Nome
|Tipo
|Modalidade
|Créditos
|Prazas
|Máster Universitario en Deseño Industrial
|Presencial
|60
|20
Facultade de Ciencias do Traballo (FCT)
|Nome
|Tipo
|Modalidade
|Créditos
|Prazas
|Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
|Presencial
|60
|40
|Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral
|Interuniversitario
|Presencial
|60
|30
Facultade de Humanidades e Documentación (FHD)
|Nome
|Tipo
|Modalidade
|Créditos
|Prazas
|Máster Universitario en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas
|Presencial
|60
|20
|Máster Universitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade
|Interuniversitario
|Presencial