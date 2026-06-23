AGAL organiza el III Concierto por el Lupus para dar visibilidad a la enfermedad y recaudar fondos

La cita solidaria se celebrará el 4 de julio en la Sala Filomatic de A Coruña y contará con las actuaciones de Sabor Flamenco y A Sombra dos Soños para dar visibilidad al lupus y apoyar la labor de AGAL.

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La Asociación Galega de Lupus (AGAL) celebrará el próximo 4 de julio a las 22:00 horas el III Concierto por el Lupus en la Sala Filomatic de A Coruña, una cita solidaria que busca dar visibilidad al lupus y recaudar fondos para continuar apoyando a las personas afectadas por esta enfermedad.

La velada contará con la participación de dos propuestas musicales de estilos muy diferentes: Sabor Flamenco, que acercará al público la pasión y energía de este género mediante rumbas y palos flamencos, y A Sombra dos Soños, un grupo que se mueve entre diferentes estilos de rock y metal con variadas influencias que van desde el rock de los setenta hasta el folk gallego.

Este concierto se ha convertido en una de las citas más especiales para AGAL, ya que permite acercar la realidad del lupus a la sociedad a través de la cultura y la música en directo. Además de disfrutar de una noche de entretenimiento, las personas asistentes podrán colaborar con una causa que afecta a miles de personas.

El lupus es una enfermedad autoinmune, reumática y crónica que afecta aproximadamente a una de cada mil personas, siendo las mujeres las principales afectadas. Se trata de una patología que puede dañar distintos órganos y que, pese a su impacto en la vida de quienes la padecen, sigue siendo una gran desconocida para buena parte de la población.

Desde hace 29 años, AGAL trabaja para ofrecer información, apoyo y acompañamiento a las personas con lupus y sus familias, además de impulsar la sensibilización social y promover la investigación sobre la enfermedad.

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