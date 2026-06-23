Concentración contra a violencia de xénero e institucional hoxe en Compostela

Hoxe martes 23 de Muño ás 12:00h enfrente ó xulgado de Compostela, no barrio de Fontiñas, será lugar una concentración en contra da violencia de género e a falta de actuación por parte do sistema judicial.
A Asociación Materfem-Maternidades Feministas Galegas, convoca una concentración co fin de denunciar públicamente a falta de actuacións por parte do xulgado de violencia de xénero.
A raíz de unha centena da xuíza María Marta Guillemet na que equipara Un caso de maltrato Cunha simple «ha/desavenencia ou cries de paréela» o colectivo Materfem chama a toda a cidadanía de Compostela a sumarse á concentración para reivindicar o fin da lacra da violencia de género e exixir personal formado e sensibilizado en materia de igualdade.