El PP de A Coruña denuncia la inacción del Gobierno local ante la avería de la climatización en el mercado de la Plaza de Lugo

El Grupo Municipal del Partido Popular en A Coruña ha denunciado hoy las condiciones «insostenibles» que sufren diariamente los trabajadores y clientes del mercado de la Plaza de Lugo, donde las temperaturas están superando los 30 grados debido a una avería persistente en el sistema de climatización.

Los populares han trasladado el malestar de los placeros, quienes aseguran que es imposible desarrollar su actividad profesional en estas condiciones. «Es inaceptable que, en pleno mes de junio, los trabajadores tengan que soportar un calor extremo que no solo afecta a su salud, sino que pone en peligro la calidad de los productos frescos y ahuyenta a los clientes ante la falta de confort en las instalaciones», han señalado.

Un acuerdo ignorado por Inés Rey

El Partido Popular recuerda que esta problemática fue tratada en el Pleno del pasado mes de mayo, donde se presentó una moción para exigir una solución inmediata que fue aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas. «La alcaldesa, Inés Rey, tiene un mandato claro del Pleno que debe ejecutar. Su pasividad ante este problema es una falta de respeto a quienes sostienen uno de los mercados más importantes de nuestra ciudad», han criticado desde la formación.

Exigencia de medidas urgentes

Desde el PP han instado al Gobierno local a dejar de lado la parálisis administrativa y acometer de forma urgente las reparaciones necesarias. «No estamos pidiendo nada extraordinario, sino que el mercado funcione con unos estándares mínimos de salubridad y servicio público. Los placeros y placeras no pueden esperar más; la solución no admite más demoras ni excusas», concluyen.

El Grupo Popular subraya que seguirá fiscalizando la gestión municipal para garantizar que los compromisos aprobados en sede plenaria se conviertan en realidades que mejoren el día a día de los vecinos y comerciantes coruñeses.