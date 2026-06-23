Pedro Sánchez: “El Gobierno aprueba una inversión histórica de 2.218 M€ para fortalecer el Sistema de Dependencia”

El Gobierno de España ha dado luz verde hoy a la mayor inversión en materia de dependencia de toda la etapa democrática, con un paquete extraordinario de 2.218 millones de euros. Esta partida, aprobada en el Consejo de Ministros, tiene como objetivo central consolidar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y garantizar el bienestar de miles de familias en todo el país.

La medida responde a la voluntad del Ejecutivo de avanzar hacia un modelo de país más justo y equitativo. Los ejes fundamentales de este plan de refuerzo son:

Reducción de las listas de espera: Agilizar los trámites y la valoración de expedientes para que las prestaciones lleguen a los ciudadanos con la mayor celeridad posible.

Agilizar los trámites y la valoración de expedientes para que las prestaciones lleguen a los ciudadanos con la mayor celeridad posible. Mejora de la calidad asistencial: Incrementar los recursos destinados tanto a la atención domiciliaria como a los centros residenciales, garantizando cuidados más personalizados y humanos.

Incrementar los recursos destinados tanto a la atención domiciliaria como a los centros residenciales, garantizando cuidados más personalizados y humanos. Dignificación del sector: Reconocer y mejorar las condiciones laborales y formativas de las personas trabajadoras que cuidan a nuestros dependientes, sector clave para el tejido social.

En palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta inyección económica es fundamental para seguir construyendo una sociedad que no deje a nadie atrás. Con este esfuerzo presupuestario sin precedentes, el Gobierno refuerza el pilar del Estado del Bienestar, entendiendo los cuidados como una responsabilidad pública esencial para garantizar la dignidad y la autonomía de las personas en situación de dependencia.

La inversión se traducirá en un refuerzo directo de los servicios públicos de atención, permitiendo a las comunidades autónomas ampliar sus capacidades y mejorar los estándares de calidad que reciben los usuarios del sistema.