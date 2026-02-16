A las puertas de una nueva edición A Gran Bikeada, más aventura que nunca

Se vislumbra la proximidad de la línea de salida de una nueva edición de A Gran Bikedada (www.agranbikedada.org), prevista para el último domingo de febrero (22/02/2026). “Llegar hasta aquí supone un esfuerzo grande, pero nos encontramos ante el momento decisivo, la última milla, la recta final en la que se decide todo, por lo que tenemos que poner toda nuestra fuerza y pasión en este tramo final”, señalan desde Social Ciclismo Fan Manager, entidad organizadora, en colaboración con CC Vigués, CC Teis, CC Spol, CC Lamprea y CC O Rosal.

AVENTURA

La edición de 2026 añade el apelativo “aventura”, debido a que añade un tramo corto, pero muy exigente, el más exigente de todas las ediciones. «Sin embargo, no es la dureza la que nos ha invitado a incluirlo, sino su singularidad: un trayecto de 1800 metros que se sube en cinco escalones. Resulta atractivo y desafiante a la vez, por la pendiente de sus escalones», indican desde la organización.

Además, con sus tres distancias, la prueba resulta muy integradora y poco excluyente, porque ofrece alternativas a un amplio espectro de edades y condiciones físicas, porque lo importante es que cada participante encuentre su espacio en A Gran Bikedada. «El objetivo es una prueba que emocione y, en aquellos casos en los que no llegue a conseguirlo, que no deje indiferente», añaden los organizadores. Y el itinerario discurre por los municipios de Vigo, Redondela, Mos, Pazos de Borbén, Soutomaior y Fornelos de Montes

ANDAINA

Se ha añadido una andaina, el Circuito Anda12K. Experiencia que “valoramos –comentan desde la organización- muy positivamente, porque nos está proporcionando la participación en aluvión de la mujer en un evento en el que, a pesar de nuestras campañas unisex, la representación femenina era minoritaria”.

Por lo tanto, la actividad a pie le proporciona a esta clásica prueba deportiva de Vigo y comarca un equilibrio excepcional, como difícilmente le podría añadir cualquier otra actividad. Y todo ello sobre un recorrido de 12 km con excepcionales vistas sobre la ría.

En ambos casos la salida y la llegada se ubicaran en la Plaza Vialia de Vigo, en Vía Norte, con partida a las 9:00 horas para el pelotón ciclistas y media hora más tarde para la andaina.

UN MILLAR DE PROTAGONISTAS

La inscripción seguirá abierta hasta el próximo miércoles día 18 y en el arreón propio de los últimos días, la organización cifra que podremos estar aproximándonos al millar de personas involucradas en el evento, con 600 ciclistas, 200 caminantes y más de un centenar de voluntarios en la ruta.

El voluntariado presta un gran servicio a la prueba, que cuenta con la colaboración de las agrupaciones de protección civil de Redondela, Oitavén-Tea y Vigo, de la Asociación Vodea y de la Oficina del Voluntariado de Vigo, además de otros miembros de la propia organización.

ESPACIO SPORTNATURA

Después de la celebración de la prueba, volveremos a incidir en el concepto aventura, porque creemos mucho en las posibilidades del recorrido de la prueba para crear un espacio sportnatura para el deporte de naturaleza y el turismo activo. Creemos tanto que le auguramos una extraordinaria repercusión, incluso, a nivel internacional.