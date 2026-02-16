La Sevilla que siente y acontece, ahora también ayuda

El Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla acogió la inauguración de la exposición “La Sevilla que acontece. La ciudad y sus tradiciones”, una propuesta pictórica del artista Pedro Romero Sequí organizada a beneficio de la Obra Social de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo.

El acto inaugural estuvo presidido por el vicepresidente segundo de la entidad anfitriona, Rafael Bohórquez, quien abrió la sesión con unas palabras de bienvenida en las que expresó su agradecimiento tanto al autor como a la corporación del Sábado Santo por la confianza depositada en el Mercantil para albergar una muestra de estas características, subrayando la vocación cultural y social de la institución.

Seguidamente, el Hermano Mayor de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo, José Rodríguez, ofreció una detallada aproximación al contenido y sentido de la exposición, al tiempo que realizó una cuidada semblanza del artista, destacando su vinculación con la corporación y su trayectoria creativa.

A continuación, intervino el propio Pedro Romero Sequí, hermano de la Hermandad y autor de las obras que integran la muestra, quien agradeció el respaldo recibido y explicó las claves conceptuales de su trabajo. La exposición permanecerá abierta al público desde este jueves hasta el próximo lunes 16 de febrero. Las obras expuestas se encuentran a la venta y la totalidad de la recaudación será destinada a las Obras Asistenciales de la Hermandad, reforzando así el carácter solidario de la iniciativa.

Cerró el turno de intervenciones Fernando Rodríguez Galisteo, concejal del Ayuntamiento de Sevilla, quien asistió en representación institucional al acto, poniendo de relieve el valor de aquellas iniciativas que aúnan creación artística, tradición y compromiso social.

“La Sevilla que acontece. La ciudad y sus tradiciones” propone una mirada pictórica a la Sevilla viva, entendida como una realidad histórica y cultural en permanente renovación. A través de una figuración expresiva de sensibilidad contemporánea, el autor recrea espacios, escenas y símbolos que forman parte de la identidad colectiva de la ciudad, donde la luz y el color adquieren un protagonismo esencial y se convierten en vehículos de emoción, recogimiento y profundidad simbólica.

La muestra, concebida como proyecto cultural y solidario, pone el arte al servicio de la caridad, destinando íntegramente los fondos obtenidos por la venta de las obras a la acción asistencial de la Hermandad, en coherencia con su tradición de servicio y compromiso con los más necesitados.

Fotografías, Antonio Rendón Domínguez