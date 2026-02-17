El Consejo General de Colegios Farmacéuticos y la UCJC firman un convenio para impulsar la excelencia académica del sector

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos y la Universidad Camilo José Cela han firmado un convenio de colaboración para facilitar la formación de los farmacéuticos colegiados y sus familiares a través de los grados de Farmacia y Nutrición Humana y Dietética y el doble grado en Farmacia y Nutrición en el Centro Universitario HM Hospitales de Ciencias de la Salud de la Universidad Camilo José Cela (CUHMED).

El convenio, firmado por Jaime Olmedo, rector de la Universidad Camilo José Cela, y Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, también busca impulsar la puesta en marcha de actuaciones, proyectos, programas y actividades académicas, culturales, de investigación y de formación, que contribuyan al desarrollo de los profesionales de la Farmacia.

María Aránzazu Sánchez Calabuig, directora del Grado en Farmacia de CUHMED, afirma que “la colaboración con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos nos permite seguir impulsando una formación de grado rigurosa, actualizada y conectada con la profesión, facilitando, además, el acceso a los estudios universitarios a los farmacéuticos y sus familias”.

Para Jesús Aguilar “la excelencia profesional de los farmacéuticos se forja desde las aulas, con una sólida formación de grado ofrecida por las universidades españolas. Por eso, es importante que se tiendan puentes de unión entre las organizaciones profesionales y las instituciones académicas con el fin de que esa excelencia siga siendo la máxima que rija la actuación de los farmacéuticos en nuestro país”.

La firma de acuerdos como el rubricado por el Consejo General y la Universidad Camilo José Cela tiene especial relevancia en un contexto en el que el interés por cursar los estudios universitarios de Farmacia va en aumento, como así lo demuestran los últimos datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Según sus informes, el número de egresados en Farmacia ha crecido desde el curso 2008-2009, con 2.276 nuevos titulados, hasta 2022-2023, con 2.624.