La Casa de Ceuta en Sevilla late al ritmo del amor y la poesía

La Casa de Ceuta en Sevilla acogió una destacada velada literaria con motivo del Día de los Enamorados, que se saldó con un lleno absoluto en su salón de actos. La notable afluencia de socios, amigos y amantes de la poesía puso de manifiesto el firme compromiso de la entidad con la promoción cultural y el arraigo de las tradiciones que fortalecen los vínculos entre Ceuta y Sevilla.

El recital, concebido como un encuentro en torno a la palabra poética y la música, ofreció una cuidada selección de composiciones dedicadas al amor en sus múltiples dimensiones: la ternura, el romanticismo y la profundidad de los afectos que vertebran la experiencia humana. La armoniosa conjunción entre declamación y acompañamiento musical generó una atmósfera de especial recogimiento y sensibilidad, propicia para la reflexión y el disfrute estético.

Los asistentes coincidieron en subrayar la calidad artística del acto y el acierto en la elección del repertorio, destacando la belleza de las interpretaciones musicales y la emotividad que impregnó el desarrollo de la velada. El público expresó su reconocimiento por la oportunidad de compartir un espacio de encuentro cultural marcado por la elegancia y el buen gusto.

Mención especial merece la labor de Pepita De Dios, cuya dirección, ejercida con sensibilidad y rigor, resultó determinante para el éxito de la convocatoria. Su dedicación y esmerada coordinación hicieron posible una puesta en escena cuidada en todos sus detalles, que obtuvo el unánime aplauso de los presentes.

Con iniciativas de esta naturaleza, la Casa de Ceuta en Sevilla reafirma su vocación como referente cultural y espacio de convivencia intergeneracional, consolidando su papel como institución dinamizadora de la vida social y cultural de sus asociados y de la comunidad en la que se integra.

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