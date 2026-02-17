Leebrian estrena “Supernova”

El artista puertorriqueño Leebrian presenta su nuevo sencillo “Supernova”, una canción cargada de honestidad emocional que navega entre el deseo, la nostalgia y la fragilidad de las relaciones cuando el tiempo y la distancia se interponen.

A través de una narrativa confesional, “Supernova” se apoya en versos directos y vulnerables como “a de confesarte no dejas de sorprenderme” y “bésame y no me sueltes”, donde Leebrian expone un amor intenso que se vive con urgencia, consciente de lo efímero. La letra retrata ese vínculo que persiste aun cuando la despedida es inevitable, mezclando anhelo, fe y una profunda conexión emocional.

El tema explora la dualidad entre el apego y la aceptación, entre extrañar y dejar ir. Frases como “si no es en esta vida, baby en la siguiente” y “por ti a Diosito le oro, le rezo” refuerzan el tono introspectivo y espiritual de la canción, mientras que la sensualidad y la cercanía física se convierten en un lenguaje para sostener lo que no siempre se puede prometer.

Musicalmente, “Supernova” combina melodías envolventes con una interpretación íntima que resalta la sensibilidad de Leebrian, reafirmando su capacidad de convertir experiencias personales en relatos universales. La canción se mueve entre lo romántico y lo crudo, manteniendo una estética sonora que acompaña el peso emocional de la letra sin perder fluidez ni honestidad.

Con este lanzamiento, Leebrian continúa consolidando su identidad como una de las voces más introspectivas de la nueva ola urbana latina, apostando por la emoción, el storytelling y una propuesta artística que prioriza la verdad por encima de fórmulas.

“Supernova” ya está disponible en todas las plataformas digitales.