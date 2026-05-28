Carlos Camargo lanza la novela “El tesoro que nadie puede robar”

El reconocido periodista, escritor y gestor de felicidad Carlos Camargo (@camargohappiness) debuta en el género de la novela con “El tesoro que nadie puede robar”, una obra inspiradora y profundamente transformadora que invita a los lectores a descubrir la única riqueza verdadera: la que se construye en el interior.

En un mundo obsesionado con el éxito externo, las posesiones materiales y las apariencias, Camargo presenta una historia conmovedora y reflexiva que sigue a un grupo de personas dispuestas a cuestionar sus vidas y replantear su relación con la felicidad. Guiados por el propio autor —en su rol de “gestor de felicidad”—, los protagonistas se enfrentan a sus secretos del pasado, miedos paralizantes, la seducción del éxito fácil y la peligrosa costumbre de vivir con máscaras sociales.

A través de conversaciones íntimas, silencios reveladores y decisiones trascendentales, los personajes descubren que la honestidad, la paz interior, la humildad y la autenticidad son los verdaderos pilares de una vida plena y significativa.

“Esta no es solo una novela. Es una invitación a detenernos, mirar hacia adentro y preguntarnos qué estamos construyendo realmente en nuestro interior. Cuando todo lo externo desaparece —el dinero, el estatus, las posesiones—, sólo queda aquello que nadie, ni el tiempo ni las circunstancias, puede robarnos”, afirma Carlos Camargo.

“El tesoro que nadie puede robar” combina narrativa emocional con reflexiones profundas sobre el bienestar humano, convirtiéndose en una lectura ideal tanto para quienes buscan inspiración personal como para quienes desean acompañar a otros en su proceso de crecimiento interior.

La novela ya está disponible en formato digital y en formato impreso en las principales plataformas como Amazon, Walmart, Barnes & Noble, Kobo, Lulu, Rakuten, Apple Books y más de 50 distribuidoras de libros y bibliotecas a nivel mundial.

Carlos Camargo es periodista, escritor y gestor de felicidad. Es ghostwriter y autor de más de una veintena de libros de desarrollo personal y felicidad, entre ellos Gestor de Felicidad, Feliz y sin Ataduras, La Magia de Pensar y Actuar como Millonario y el libro infantil Las Aventuras de Beto. Además es certificado por la Universidad de Berkeley en “The Science of Happiness” y por Harvard University en “Managing Happiness”. Camargo combina su vasta experiencia periodística con herramientas prácticas para ayudar a las personas a construir una felicidad auténtica y duradera. Con más de cuatro décadas de experiencia en comunicación y desarrollo humano, ha dedicado su carrera a ayudar a las personas a vivir con mayor propósito, autenticidad y bienestar emocional.

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