Coruña Sounds 2026 desestacionaliza la oferta del ciclo musical más importante de Galicia

Coruña Sounds consolida en 2026 su apuesta por convertir A Coruña en uno de los grandes epicentros de la música en vivo a nivel nacional, con una programación que reúne artistas históricos, grandes giras internacionales y conciertos pensados para distintos públicos y generaciones.



Ayer ha sido presentado en el Restaurante Árbore Da Veira por Esteban Girón, Director de Comunicación de Bring The Noise, Belen María do Campo, Delegada de A Xunta en A Coruña y por Gonzalo Castro, Concejal de Cultura y Turismo de A Coruña. Al acto ha asistido tanto prensa como responsables de Estrella Galicia, principal sponsor privado del evento desde su nacimiento.

El ciclo arrancará con una de las citas más esperadas del año: la gira de despedida de Megadeth, que llegará al Coliseum dentro de su tour final tras más de cuatro décadas de trayectoria. Considerada una de las bandas másinfluyentes de la historia del metal, la formación liderada por Dave Mustaine ofrecerá en A Coruña una oportunidad única para disfrutar en directo de una despedida histórica.

Coruña Sounds refuerza además su objetivo de desestacionalizar la oferta cultural, musical y de ocio de la ciudad, demostrando que A Coruña vive la música durante los doce meses del año y no únicamente en verano.

El ciclo continuará con el concierto de Alejandro Sanz el Puerto de A Coruña el próximo 18 de julio, protagonista de una de las giras más exitosas y multitudinarias de 2026 en España. El artista madrileño, autor de los dos discos españoles más vendidos de la historia, Más y El Alma al Aire, volverá a reunir a miles de espectadores en una ciudad con la que mantiene una conexión histórica.

La programación concluirá el 12 de diciembre con el concierto de Víctor Manuel en el Palacio de la Ópera, dentro de su gira Solo a Solas Conmigo 2026. Otro nombre imprescindible de la música española que refuerza la vocación de Coruña Sounds de ampliar la oferta cultural para públicos de diferentes generaciones, en distintas épocas del año y en recintos seleccionados estratégicamente.

