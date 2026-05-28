De la espiritualidad a la gastronomía, la Casa de Ceuta revive su agenda cultural con sabor a India

La Casa Regional de Ceuta en Sevilla retoma su programación tras la Feria de Abril con una sesión divulgativa impartida por el sacerdote hindú y escritor ceutí Pandit Krishna Kripa Dasa,culminada con una muestra gastronómica de inspiración india.

Tras el paréntesis motivado por la celebración de la Feria de Abril, la Casa de Ceuta en Sevilla ha retomado su agenda cultural con una actividad de marcado carácter formativo y divulgativo,reafirmando así su compromiso con la promoción del conocimiento, el diálogo intercultural y el acercamiento entre tradicionesespirituales e históricas.

La sede social de la entidad acogió esta semana la conferencia titulada “El hinduismo y su implantación en diferentesprovincias”, una propuesta centrada en la presencia y evolución de esta tradición religiosa en distintos territorios españoles, con especial atención a Ceuta, Málaga y las Islas Canarias, espacios que, por razones históricas, comerciales y migratorias, han mantenido una vinculación singular con comunidades de origen indio.

El acto fue presentado por la presidenta de la Casa de Ceuta en Sevilla, doña Rosa Colmenar, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la relevancia de incorporar a la programaciónde la institución iniciativas orientadas a la difusión delpatrimonio cultural y religioso desde una perspectiva pedagógica yabierta al entendimiento mutuo.

La conferencia fue impartida por Juan Carlos Ramchandani, conocido por su nombre religioso, Pandit Krishna Kripa Dasa, sacerdote hindú,escritor y divulgador ceutí, cuya intervención permitió a los asistentes adentrarse en los fundamentos doctrinales, históricos y culturales del hinduismo, así como en el proceso de implantación y desarrollo de comunidades hindúes en determinados enclaves del territorio español.A lo largo de su exposición, el ponente ofreció una aproximación didáctica y rigurosa a las distintas manifestaciones espirituales y culturales vinculadas al hinduismo, estableciendo asimismo conexiones con otras tradiciones religiosas y subrayando los espacios de convergencia entre culturas, valores y formas de pensamiento.

La Dimensión pedagógica de la conferencia suscitó un notable interés entre el público asistente, que siguió con atención las explicaciones y participó activamente en el coloquio posterior.

El encuentro concluyó con un turno de preguntas en el que los asistentes pudieron profundizar en diversos aspectos relativos a la práctica del hinduismo en España, su implantación histórica y la realidad social de las comunidades hindúes contemporáneas,generando un diálogo enriquecedor y de notable interés divulgativo.

Como colofón a la jornada, la Casa de Ceuta en Sevilla ofreció a los participantes una degustación gastronómica inspirada en la tradición culinaria india, caracterizada en gran medida por la cocina vegetariana y por el empleo de especias y preparaciones representativas de una cultura milenaria, lo que permitió prolongar el intercambio cultural en un ambiente de convivencia y cordialidad.

La actividad se enmarca en la voluntad de la Casa de Ceuta en Sevilla de consolidar una programación estable que favorezca el conocimiento de la diversidad cultural y contribuya al fortalecimiento de los vínculos sociales e institucionales entre Ceuta y Andalucía, desde una perspectiva de divulgación rigurosa,abierta e integradora.

Texto: Carlos Valera Real