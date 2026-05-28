Humedad o filtración: cómo saber qué le pasa realmente a su pared antes de gastar dinero en la solución equivocada

En el clima atlántico gallego, las manchas en las paredes son casi un vecino más. Pero no todas tienen el mismo origen ni la misma solución, y confundirlas es el error que más dinero hace perder.

En Galicia, donde la humedad relativa supera holgadamente la media nacional buena parte del año, pocas patologías de la vivienda son tan frecuentes —y tan mal diagnosticadas— como las manchas de humedad. El problema no suele ser la falta de soluciones, sino aplicar la solución de un problema al problema de otro. Y es que «humedad» e «impermeabilización» no son sinónimos: describen dos fenómenos distintos que exigen profesionales y técnicas diferentes.

Dos problemas que se parecen pero no son lo mismo

Un problema de humedad es, en sentido estricto, una patología del propio muro: el agua llega a él por capilaridad (asciende desde el terreno) o se forma sobre él por condensación (el vapor del aire interior se deposita en superficies frías). En ambos casos el agua no «entra» por un agujero, sino que es consecuencia de cómo se comporta el material y el ambiente.

Una filtración, en cambio, es un fallo de impermeabilización: hay una vía de entrada —una grieta, una junta abierta, una lámina envejecida en la cubierta o la terraza— por la que el agua de lluvia penetra desde el exterior. Aquí el agua sí entra por un punto concreto, aunque aparezca lejos de él.

La distinción no es académica. Tratar una filtración con un deshumidificador es tan inútil como atacar una condensación picando la fachada para impermeabilizarla. Antes de gastar, conviene saber qué tipo de humedad se tiene, y para eso hay señales bastante fiables que cualquiera puede observar.

El test de observación: tres pistas que casi nunca fallan

Dónde aparece y qué forma tiene. La humedad por capilaridad dibuja una mancha horizontal en la parte baja de la pared, raramente por encima del metro o metro y medio, y suele venir acompañada de un polvillo blanco (salitre o eflorescencias) y de pintura abombada en el zócalo. La condensación se concentra en esquinas, techos, detrás de muebles y en las zonas frías del cerramiento, a menudo con moho negro superficial. La filtración, en cambio, no entiende de alturas: mancha el techo de la última planta, una pared bajo una terraza o un punto aislado del muro, con cercos que crecen tras cada episodio de lluvia.

Cuándo empeora. Esta es quizá la pista más reveladora. Si la mancha se mantiene constante todo el año, apunta a capilaridad. Si aparece y se agrava en invierno, con la calefacción y las ventanas cerradas, casi siempre es condensación. Y si se reactiva justo después de llover —tan habitual en el otoño y el invierno gallegos—, el origen es una filtración. Llevar un pequeño registro de cuándo reaparece ahorra muchas conjeturas.

Qué hay al otro lado. Conviene mirar qué hay detrás de la pared afectada: un terreno en contacto (capilaridad), una estancia sin ventilación como un baño (condensación) o una cubierta, terraza o fachada expuesta (filtración). El recorrido del agua rara vez es vertical, así que el punto donde aparece la mancha no es necesariamente el punto por donde entra: este es justo el motivo por el que el diagnóstico conviene dejarlo en manos expertas. Para profundizar en cómo se manifiesta y se aborda cada uno, esta guía sobre los distintos tipos de humedad detalla los síntomas y los tratamientos de cada caso.

A quién llamar en cada caso

Aquí está la consecuencia práctica de todo lo anterior. Cuando el problema es una patología del muro —capilaridad o condensación—, la solución pasa por tratamientos específicos: barreras químicas inyectadas contra el ascenso capilar, sistemas de ventilación o aislamiento contra la condensación. Son trabajos que ejecutan las empresas especializadas en tratamiento de humedades, que diagnostican el origen y atacan la causa, no solo la mancha.

Cuando el problema es una filtración, la prioridad es sellar la vía de entrada del agua: reparar o renovar la impermeabilización de la cubierta, la terraza, la azotea o la fachada por donde penetra. Ese es el terreno de las empresas de impermeabilización, que localizan el punto de entrada —no siempre evidente— y restablecen la barrera estanca.

El error más caro, y el más común, es invertir el orden: pintar con un producto «antihumedad» una pared que en realidad recibe una filtración activa, o impermeabilizar por fuera un muro cuya humedad sube del terreno. En ambos casos el síntoma desaparece unos meses y vuelve, agravado, con el primer temporal.

La conclusión, en una frase

Antes de contratar nada, conviene dedicar unos días a observar dónde aparece la mancha, cuándo empeora y qué hay al otro lado del muro. Esa pequeña investigación previa orienta hacia el profesional adecuado y evita pagar dos veces por resolver un mismo problema. En un clima como el gallego, donde el agua es protagonista, diagnosticar bien no es un lujo: es la diferencia entre arreglarlo una vez y convivir con ello para siempre.