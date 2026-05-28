La Asociación de Amigos de Valle-Inclán celebrará el centenario de la publicación de Tirano Banderas en el Ateneo de Madrid

La jornada incluirá la presentación del libro Los orígenes de Valle-Inclán, de Francisco Xavier Charlín.

La Asociación de Amigos de Valle Inclán ha organizado para el próximo 5 de junio una jornada centrada en el centenario de la publicación de Tirano Banderas.

A lo largo del día la sala Larra del Ateneo acogerá el tradicional coloquio en torno a la obra de Ramón María del Valle Inclán, que en esta edición se centra en Tirano Banderas y que se acompañará de diversos actos y reconocimientos entre los que se encuentra la entrega del premio Mari Gaila a Ana Belén.

Tirano Banderas

“Tirano Banderas supuso una revolución radical en la narrativa hispánica de los años veinte del siglo pasado, inaugurando un subgénero especialmente fecundo en las letras iberoamericanas, la novela de dictador. Consagrada por Miguel Ángel Asturias, esta modalidad narrativa vivirá su esplendor en los años setenta del siglo pasado con las novelas de Roa Bastos, Alejo Carpentier, García Márquez o Uslar Pietri, para decaer en el fin de siglo hasta la publicación, a inicios del nuevo milenio, de La fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa”, en palabras de José María Paz Gago, presidente de la Asociación, que abrirá este Coloquio.

Un grupo de jóvenes investigadoras de las Universidades Complutense, Alcalá de Henares, A Coruña o Pedagógica de Moscú, como Rocío Santiago, Silvia Ozores, Diana Kryzhanovskaya o Andrea Durán, profundizarán en diversos aspectos de la trascendental novela valleinclaniana.

Coloquio

En el transcurso de este Coloquio que se celebrará el próximo día 5 de junio en la Docta Casa, se presentará también el libro Los orígenes de Valle-Inclán (tierra, linaje y leyenda) de Francisco Javier Charlín Pérez, a cargo de Isabel González Gil, Miguel Losada, vicepresidente de la Sección de Literatura del Ateneo de Madrid, y Raquel Delgado, directora adjunta del Grupo editorial SIAL-Pigmalión, junto al autor.

En la clausura de este Coloquio valleinclaniano se entregarán los reconocimientos instituidos por la Asociación de Amigos de Valle-Inclán.

Premio Mari Gaila

Ana Belén recogerá el V Premio Mari Gaila, concedido por las interpretaciones del inolvidable

personaje femenino valleinclaniano en la película Divinas palabras de José Luis García Sánchez

(1987), de Lupita en la película Tirano Banderas (1993) del mismo director y de la mozuela en

Ligazón, para TVE, en 1968.

Premio Sétimo Miau

Del mismo modo el trabajo realizado por Pedro Casablanc, por su montaje teatral unipersonal en torno a la figura de don Ramón del Valle-Inclán, basado en la original biografía del escritor gallego escrita por Ramón Gómez de la Serna será reconocido con el III Premio Séptimo Miau.

En anteriores ediciones, estos premios fueron recibidos, entre otros, por Nuria Espert, Caterina de Azcárate, Miguel Rellán, Juan Echanove, Manuel Revuelta o Rafael Álvarez “El Brujo”.