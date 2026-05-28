La Asociación Española Contra el Cáncer de A Coruña se moviliza por una juventud sin malos humos

La Asociación impulsa varias iniciativas en la provincia, con la declaración de nuevos Espacios Sin Humo, mesas informativas y acciones de sensibilización en centros sanitarios, educativos y universitarios.

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra el próximo 31 de mayo, la Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia de A Coruña impulsa diversas acciones de sensibilización y prevención, con especial atención a la protección de la población joven frente al tabaquismo y las nuevas formas de consumo.

El tabaquismo continúa siendo uno de los principales retos de salud pública. Está relacionado con uno de cada tres casos de cáncer, y sigue siendo una de las principales causas evitables de esta enfermedad. Según la OMS, más de 7 millones de personas fallecen cada año por su consumo, y más de 1,6 millones por la exposición al humo de segunda mano.

En España, más de 50.000 personas pierden la vida cada año por causas relacionadas con el tabaco. A esta realidad se suma una preocupación creciente en la población joven, donde el uso de nuevos dispositivos como los cigarrillos electrónicos o vapeadores sigue en aumento: el 22,8% de los adolescentes entre 14 y 18 años los consume y el 44,3% los ha probado alguna vez. Además, el 80% de los casos de tabaquismo comienzan antes de los 18 años y se perpetúan debido a la dependencia a la nicotina.

Según estimaciones del Observatorio del Cáncer de la Asociación, en la provincia de A Coruña fuman a diario 171.515 personas, de las que 10.553 son jóvenes de entre 15 y 24 años. A esa cifra hay que sumar 22.372 fumadores ocasionales, de los que más del 15% tienen entre 15 y 24 años.

Acciones clave para hacer frente a la industria tabacalera

La estrategia de la industria tabacalera pasa por atraer a los más jóvenes a través de marketing y publicidad, con especial foco en las redes sociales. Entre sus acciones concretas, se incluye la banalización del riesgo y la promoción de nuevas formas de consumo, que presentan erróneamente como alternativas menos dañinas.

Ante esta situación, la Asociación Española Contra el Cáncer refuerza su compromiso con el objetivo de conseguir que España alcance en 2030 la primera generación libre de tabaco y nicotina, impulsando acciones alineadas con el marco internacional MPOWER de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que busca abordar de manera integral el problema del tabaquismo.

Desde la Asociación se insiste en la necesidad de avanzar en medidas eficaces como la ampliación de los espacios sin humo; la regulación de la publicidad, la promoción y el patrocinio; el refuerzo de la concienciación social y la implicación de todos los agentes(instituciones, comunidad educativa, familias y sociedad).

La evidencia demuestra la necesidad de reforzar y ampliar las medidas de control del tabaco, porque son efectivas. El consumo se redujo en un 7,7% en 2011 y en un 10,2% en 2006 tras diversas reformas legislativas.

“Mientras sigamos preguntándonos cómo es posible que la primera causa de muerte prevenible, y responsable de más de 20 tipos y subtipos de cáncer, siga entrando en la vida de las personas menores y jóvenes, seguiremos trabajando para cambiarlo. Solo así lograremos que, para 2030, haya en España una primera generación de jóvenes libres de tabaco y nicotina”, indica elpresidente de la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en A Coruña, Javier Álvarez Barbeito

Acción local en la provincia de A Coruña

En la provincia de A Coruña, la Asociación Española Contra el Cáncer ha reforzado en los últimos días sus acciones de sensibilización y prevención con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, acercando esta labor a distintos ámbitos de la sociedad.

El pasado 27 de mayo, el municipio de Ribeira acogió la declaración de un nuevo Espacio Sin Humo en el Parque de As Avesadas, en colaboración con el Concello y la Asociación Renacer. Este acto supone un nuevo paso en la promoción de hábitos saludables y en la protección de la población.

La iniciativa se enmarca en el proyecto Espacios Sin Humo que la Asociación impulsa en toda la provincia en colaboración con administraciones y entidades sociales. Su objetivo es promover entornos libres de tabaco, vapeo y otros dispositivos —especialmente en espacios frecuentados por menores— así como avanzar en la desnormalización de estos consumos.Además, con la creación de estos espacios, también se evita que la población continúe siendofumadora pasiva de forma involuntaria en entornos educativos, playas, parques y otros lugares de uso público.

Con la incorporación del Parque de As Avesadas en Ribeira, la Asociación Española Contra el cáncer cuenta ya con un total de 77 espacios sin humo activos en la provincia coruñesa.

En esta misma línea de trabajo, el 28 de mayo por la mañana la Asociación desarrolló también una acción en el ámbito universitario mediante la instalación de varias mesas informativas en distintos espacios de la Universidade da Coruña (UDC), como el Centro Universitario de Riazor, la Biblioteca Xoana Capdevielle y el Centro de Apoyo al Estudio del Campus de Ferrol. Los campus de la UDC —que ya forman parte de la red de Espacios Sin Humo—acercaron información y prevención a la población universitaria.

Para reforzar el mensaje, esta semana también se han puesto en marcha varios puntos informativos en diferentes espacios de la provincia: en el Centro de Salud de Brión —gracias a la colaboración de la Junta Local de Ames— en el Centro de Salud de Ribeira; en la Casa del Mar en A Coruña, y en el CPI Atios de Valdoviño.

Además, en los próximos días continuarán las acciones en el ámbito educativo, con una charla dirigida a alumnado de secundaria el próximo 4 de junio en el centro EFA Fonteboa de Coristanco. También se desarrollarán acciones formativas sobre nuevos dispositivos relacionados con el tabaco en el Centro de Salud de Ribeira, dirigidas tanto a profesionales sanitarios —el 10 de junio— como a familias —el 17 de junio—, con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre estas formas de consumo emergentes.

Estas acciones son las que se están desarrollando en torno a la fecha conmemorativa del 31 de mayo, pero desde la Asociación recuerdan que este compromiso frente al tabaquismo y las nuevas formas de consumo no puede limitarse a días concretos, sino que forma parte de un trabajo continuado a lo largo de todo el año, consolidando una labor permanente de sensibilización, prevención y promoción de hábitos saludables en toda la provincia.

Un compromiso colectivo con la salud

El Día Mundial Sin Tabaco representa una oportunidad para generar conciencia social y reforzar mensajes basados en la evidencia, promoviendo acciones que contribuyan a un cambio real y sostenido en la sociedad.

La Asociación Española Contra el Cáncer hace un llamamiento a la ciudadanía para sumarse a este objetivo común: proteger la salud, especialmente la de los más jóvenes, y avanzar hacia una sociedad libre de humo.