Las 10 armas de seducción de Marilyn Monroe al cumplirse 100 años de su nacimiento

Analista de expresión.

La mujer que sigue fascinando después de 64 años de su muerte

Mito erótico de los años 50 que aún hoy día es admirada

“Es el personaje más complejo y a la vez completo que reúne todas las características de un manual del éxito, pero también de los fracasos”

Norma Jean tuvo una vida marcada constantemente por las contradicciones ya que a la vez quiso ser feliz, famosa, amante y amada. Tras una niñez y juventud dura en la que su madre tuvo que entregarla durante un tiempo a una familia para que la cuidara, su obsesión fue siempre ser la más guapa, la más atractiva, la más famosa y la más admirada. A cumplirse estos días 100 años de su nacimiento es hora de hacer balance del personaje.

El experto en expresión y analista de lenguaje gestual y verbal, Julio García Gómez, director de comunicación de la Fundación Casaverde, opina que Marilyn Monroe “es el personaje más complejo y a la vez completo que reúne todas las características de un manual del éxito, pero también de los fracasos”.

Las 10 claves de Marilyn a los 100 años de su nacimiento

1.- Su imagen perfilada con esmero, esculpida y trabajada al máximo por ella y sus asesores, hasta convertirse en la actriz que conocimos, llena de encantado y sensualidad. Su rostro, su vestimenta, sus movimientos, fueron siempre noticia de alcance.

2.- Rostro ingenuo pero lleno de picardía. Esa cualidad no la han poseído muchas actrices del universo Hollywood. Ella lo consiguió a través del estudio pormenorizado de sus cualidades para comunicar con el gesto, el lenguaje no verbal, la mirada, el torso y la pose.

3.- Su cuerpo voluptuoso. El encanto que proyectó al mundo su imagen se centró en vendernos a una mujer maravillosa, llamativa, con rasgos muy marcados y atrayentes a los ojos del espectador. La rubia explosiva atrapó las miradas del planeta.

4.- Saber rodearse de los mejores actores de la época. En su estrategia de posicionamiento mediático está haber compartido cartelera con los mejores actores y actrices de la época: Laurence Olivier, Clark Gable, Lauren Bacall, entre otros, grandes de los grandes del cine que supieron arropar y ensalzar su estela.

5.- Manejar con destreza el lenguaje gestual: sus guiños, sus movimientos de cadera, sus brazos al viento. Es una de las actrices con más poder en los movimientos. Manejó con destreza el guiño, la sonrisa y supo atrapar al espectador tanto en el cine como en su faceta de modelo.

6.- Su capacidad de elaborar mensajes cortos en sus declaraciones a la prensa y saber dar titulares. Su estrategia de comunicación al público se basó en ofrecer entrevistas a medios y realizar ruedas de prensa donde brilló por su capacidad para dar titulares.

7.- Una voz melodiosa que atrae a las personas por el oído. Su tono de voz medio, con matices apagados en los finales de frase, mimosa en la pronunciación, hicieron también singular al personaje. Cuando la moda era voces fuertes y vigorosas, ella aportó la suavidad al mensaje oral.

8.- Saber atraer la atención de hombres y mujeres. Su encanto residió en agradar igual a hombres que a mujeres. Para unos la pareja deseada y para otras la amiga confidente, su lugar en el panorama familiar abarcaba diversas edades desde la adolescencia, a los adultos y personas mayores.

9.- Cantar melodioso y susurrante. Sin grandes dotes para la canción, supo decir las letras con mucho matiz interpretativo. ¿Quién no recuerda la famosa frase melodiosa “Happy Birthday Mr Presiden”? con voz sensual y provocativa en el Madison Square Garden el 19 de mayo de 1962.

10.- Capaz de crear un personaje con su glamour y el apoyo marketiniano de los medios. Supo ponerse en el escaparate del mundo con una estrategia centrada en la imagen. Un regalo con el mejor papel de envolver, el lazo más estridente, etiqueta sin precio y el sitio más codiciado de la tienda.

El 1 de junio se cumplen 100 años de su nacimiento. Nuestro homenaje es de admiración al personaje con esas die< claves de comunicación y expresión.

Julio García Gómez, analista de expresión. Director de Comunicación de la Fundación Casaverde y Fundación Economía y Salud. Docente de habilidades sociales.