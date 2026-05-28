Marlon se incorpora al cartel de la cuarta edición del Recorda Fest

Compartirá escenario con Beret, Cali y el Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A., Taburete, Hey Kid, Hydn, Inazio, Mafalda Cardenal y Pavlenha.

Descubre más noticias musicales como ésta

El cartel del Recorda Fest continúa creciendo y esta vez llega con uno de los nombres más reconocidos de la industria musical española actual: Marlon. La banda de pop-rock se suma a los ya confirmados Beret, Cali y el Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A., Taburete, Hey Kid, Hydn, Inazio, Mafalda Cardenal y Pavlenha.

Los días 4 y 5 de septiembre el festival volverá a llenar el Muelle de Batería con una programación que contará con grandes nombres del panorama nacional. Las entradas, a falta del anuncio de otros artistas, están a la venta en www.recordafest.es .

La banda promete un espectáculo lleno de amor, buen rollo y Rock & Roll, con himnos que el público podrá cantar a pleno pulmón. El grupo asturiano se caracteriza por ofrecer una puesta en escena llena de fuerza y con una frescura y energía que lo hacen conectar con públicos de todas las edades.

En los últimos años ha conseguido consolidarse como una de las bandas más influyentes con éxitos como ‘Olvidé Olvidarte’, ‘De Perreo’ o ‘Marzo en Febrero’. Su música volverá a sonar con fuerza en el Muelle de Batería.

El Recorda Fest cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia de Turismo de Galicia, en el marco de Concertos do Xacobeo.

Sobre Quireza Events

Quireza Events es una promotora gallega que impulsa festivales como el Recorda Fest y el Galicia Fest, así como la organización de conciertos de artistas de talla mundial como Leiva o Yandel y giras internacionales como la de La Reina del Flow, con más de una veintena de conciertos que prácticamente han agotado los tiques.